Потужний вибух на Бєлгородщині: у РФ могли збити винищувач Су-27, — ЗМІ (відео)

Жителі Валуйок Бєлгородської області заявили про потужний вибух, після якого почалося загоряння в лісі. Проте голова адміністрації Валуйського міського округу Олексій Дибов заявив, що інформація про збиття літака є нібито фейковою.

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12 березня над Бєлгородською областю Російської Федерації могли збити літак Су-27. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram.

"Зʼявилася інформація про збиття літака Су-27 над Бєлгородщиною. Місцеві жителі заявляють про потужний вибух у Валуйках, після якого почалося велике загоряння у лісі", — сказав Андрій Цаплієнко.

Натомість голова адміністрації Валуйського міського округу Олексій Дибов заявив, що інформація про знищений літак на території регіону нібито фейкова.

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"У соціальних мережах і месенджерах поширюється інформація про літак, який нібито впав на території Валуйського міського округу. Інформація не відповідає дійсності, дане фото взято з інтернету і до нашого округу не має відношення", — сказав Олексій Дибов.

За інформацією губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, в селі Солоті Валуйського міського округу було нібито виявлено та ліквідовано вибухонебезпечний предмет.

"У Валуйському міському окрузі в селі Солоті виявлено та ліквідовано інженерною групою Міноборони РФ вибухонебезпечний предмет. Обійшлося без наслідків. У селі Ураєве засобами радіоелектронної боротьби посаджено і знищено на місці БПЛА літакового типу. Постраждалих і руйнувань немає", — сказав він.

Зауважимо, що на момент виходу публікації українська сторона не прокоментувала можливу авіакатастрофу в Росії.

Нагадаємо, 12 березня у ЗМІ повідомили, що Російська Федерація може ще мати близько ста Су-34 та до ста Су-35. Крім цього, окупанти планують виготовити ще 34 бойових літаки у 2024 році, більшість яких припадає на Су-34 та Су-30. Крім цього, росіяни мають лише п'ять справних А-50 і А-50У.

10 березня український волонтер Сергій Притула заявив, що під час масової атаки безпілотників на завод імені Берієва в Таганрозі Ростовської області могло бути уражені два літаки А-50. Натомість російські джерела підтвердили факт завдання збитків стоянці та ангару, в якому нібито перебував лише один ДРЛВ.