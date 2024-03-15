Російські війська просунулися в районі Вугледару, – DeepState (карта)

Тривають бої також біля Вербового, що у Запорізькій області та Орлівки, яка розташована на Донеччині.

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Ворог просунувся біля села Шевченко, що на південний захід від Вугледару. Про це повідомляє 15 березня Deep State у Telegram.

Тривають бої також біля Вербового та Орлівки. Подробиці не вказані.

Фото: Deep State

Ситуація на Донеччині від Генштабу ЗСУ

Сили оборони України, як йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ від 15 березня, стримують російські війська на Новопавлівському напрямку. Бої відбуваються в районах Красногорівки, Георгіївки, Водяного та Новомихайлівки. Окупанти за підтримки авіації 24 рази намагався прорвати оборону українських військ.

Українські війська в районі Бахмута відбили 5 атак противника. Бої відбулися в районах Іванівського, Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашим захисниками вдалося відбити 20 атак ворога. Атаки зафіксували в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Лиманському напрямку українські війська відбито 16 атак російських підрозділів в районах населених пунктів Терни, Роздолівка, Ямполівка, Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських захисників.

Нагадаємо, 14 березня аналітики DeepState повідомили, що війська РФ отримали певні результати на кількох напрямках, окупанти підтягують резерви. Аналітики зазначили, що особливо запеклі бої тривають в районі Авдіївки, де російські війська намагаються встановити контроль над населеними пунктами Бердичі та Орлівка. Ситуація також погіршилася біля Невельського.