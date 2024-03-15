Российские войска продвинулись в районе Угледара, — DeepState (карта)

Продолжаются бои также у Вербового, что в Запорожской области и Орловки, которая расположена в Донецкой области.

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Враг продвинулся возле села Шевченко, что на юго-запад от Угледара. Об этом сообщает 15 марта Deep State в Telegram.

Продолжаются бои также возле Вербового и Орловки. Подробности не указаны.

Фото: Deep State

Ситуация в Донецкой области от Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины, как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ от 15 марта, сдерживают российские войска на Новопавловском направлении. Бои происходят в районах Красногоровки, Георгиевки, Водяного и Новомихайловки. Оккупанты при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону украинских войск.

Украинские войска в районе Бахмута отбили 5 атак противника. Бои произошли в районах Ивановского, Богдановки и Клищиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашим защитниками удалось отбить 20 атак врага. Атаки зафиксировали в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

На Лиманском направлении украинские войска отбили 16 атак российских подразделений в районах населенных пунктов Терны, Раздоловка, Ямполовка, Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону украинских защитников.

Напомним, 14 марта аналитики DeepState сообщили, что войска РФ получили определенные результаты на нескольких направлениях, оккупанты подтягивают резервы. Аналитики отметили, что особенно ожесточенные бои продолжаются в районе Авдеевки, где российские войска пытаются установить контроль над населенными пунктами Бердичи и Орловка. Ситуация также ухудшилась возле Невельского.