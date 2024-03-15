"Очень высокая цена": в НАТО раскрыли потери ВС РФ в полномасштабной войне в Украине
Генсек альянса Йенс Столтенберг назвал достижения России на фронте "незначительными". Он отметил, что кроме бойцов страна-агрессор теряет ценные самолеты и корабли.
В Североатлантическом альянсе раскрыли примерные потери ВС РФ в Украине по подсчетам западных спецслужб. Об этом сообщили в DW.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за время полномасштабной войны Россия потеряла на передовой более 350 тысяч военнослужащих.
"Россия платит очень высокую цену за незначительные достижения", — подчеркнул Столтенберг.
Он не уточнил, какая часть бойцов была потеряна погибшими. Однако генсек НАТО отметил, что кроме военных РФ теряет и дорогую технику. В частности, речь идет о достаточно редких самолетах ДРЛВ и кораблях вражеского Черноморского флота.
Потери России: данные ВСУ
В Генеральном штабе ВСУ 15 марта также обнародовали свежую сводку по вражеским потерям.
По данным Генштаба, страна-агрессор потеряла:
- примерно 428420 человек личного состава;
- 6758 танков;
- 12949 боевых бронированных машин;
- 10580 артиллерийских систем;
- 1017 РСЗО;
- 717 средств ПВО;
- 347 самолетов;
- 325 вертолетов;
- 8254 БПЛА оперативно-тактического уровня;
- 1920 крылатых ракет;
- 26 кораблей и катеров;
- подводную лодку;
- 13993 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 1711 единицу специальной техники.
Напомним, по данным ГУР, Россия планирует произвести в 2024 году 29 танков Т-14 "Армата". Сейчас в арсенале врага только примерно 20 таких машин, и они являются опытной партией.
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