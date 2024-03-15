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Военный Фокус Российско-украинская война

"Очень высокая цена": в НАТО раскрыли потери ВС РФ в полномасштабной войне в Украине

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Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ" | В Генштабе ВСУ также опубликовали данные о потерях врага (иллюстративное фото)

Генсек альянса Йенс Столтенберг назвал достижения России на фронте "незначительными". Он отметил, что кроме бойцов страна-агрессор теряет ценные самолеты и корабли.

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В Североатлантическом альянсе раскрыли примерные потери ВС РФ в Украине по подсчетам западных спецслужб. Об этом сообщили в DW.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за время полномасштабной войны Россия потеряла на передовой более 350 тысяч военнослужащих.

"Россия платит очень высокую цену за незначительные достижения", — подчеркнул Столтенберг.

Он не уточнил, какая часть бойцов была потеряна погибшими. Однако генсек НАТО отметил, что кроме военных РФ теряет и дорогую технику. В частности, речь идет о достаточно редких самолетах ДРЛВ и кораблях вражеского Черноморского флота.

Потери России: данные ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ 15 марта также обнародовали свежую сводку по вражеским потерям.

По данным Генштаба, страна-агрессор потеряла:

  • примерно 428420 человек личного состава;
  • 6758 танков;
  • 12949 боевых бронированных машин;
  • 10580 артиллерийских систем;
  • 1017 РСЗО;
  • 717 средств ПВО;
  • 347 самолетов;
  • 325 вертолетов;
  • 8254 БПЛА оперативно-тактического уровня;
  • 1920 крылатых ракет;
  • 26 кораблей и катеров;
  • подводную лодку;
  • 13993 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
  • 1711 единицу специальной техники.
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Инфографика Генштаба ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, по данным ГУР, Россия планирует произвести в 2024 году 29 танков Т-14 "Армата". Сейчас в арсенале врага только примерно 20 таких машин, и они являются опытной партией.

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