Перша партія боєприпасів прибула в Україну: прем'єр Чехії повідомив деталі

Чехія передала Україні першу партію снарядів, орієнтовним обсягом в 300 тисяч. Чеський прем'єр заявив, що вони перетнули кордон певний час тому, отже, можуть перебувати на фронті.

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Сили оборони України вже стріляють першою партією снарядів, які надійшли у межах "чеської ініціативи". Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала наголосив, що його країна виконала те, чого потребувала Україна. Заява чеського прем'єра вдень 25 червня опублікована у соцмережі X (Twitter).

Петр Фіала запевнив, що ЗСУ "деякий час тому" отримали партію артилерійських снарядів. Які саме калібри й типи снарядів надійшли українцям, політик не уточнив. Натомість він лаконічно зауважив, що "вони роблять те, що потрібно".

Снаряди Чехії - новини від Петра Фіала 25 червня Фото: Скриншот

Снаряди для України

Зазначимо, перші заяви про можливість закупівлі мільйонної партії снарядів для України з'явилась у лютому 2024 року. Президент Чехії Петр Павел повідомив, що відшукав постачальників у третіх країнах, які погодились їх продати. Які саме ці країни, не уточнювалось. Після цього партнери почали збирати гроші на закупівлю. Серед інших, до чеської ініціативи долучилась, наприклад, ФРН (надала "тризначну мільйонну суму"), Португалія (100 млн євро), Бельгія (200 млн євро). У квітні Петр Фіала наголосив, що гроші надали понад 20 країн.

Вже 20 березня міністр закордонних справ Чехії заявив, що готова перша партія з 300 тис. снарядів. Однак згодом виявилось, що вона надійде не так швидко, як було потрібно — і перші надходження відклали саме на червень. Політик пояснив, чому так сталось: через російсько-українську війну зросли ціни на зброю і були проблеми з якістю.

Тим часом у червні з'ясувалось, що Сербія, яку наче підтримує Кремль, протягом двох років війни продавала снаряди різних калібрів та призначення США, Іспанії, Чехії. Згодом ці снаряди опинились в Україні. Сербський президент підтвердив, що в цілому продали снарядів на майже 1 млрд євро і він запевнив, що за угодами стояли виключно бізнес-міркування. Після цього з'явилась заява речник президента РФ Дмитра Пєскова: він повідомив, що Москва проведе бесіду "з друзями" з Бєлграда.

Нагадуємо, раніше Фокус розповідав, що ЗСУ мають снаряди з лазерним наведенням, які використовують для збиття дронів-камікадзе Shahed ЗС РФ. У червні стало відомо про рекордний контракт, укладений компанією Rheinmetall на виробництво снарядів калібру 155 мм. Сума угоди — 8,5 млрд євро, замовник не розголошується.