"Змінить становище на фронті": 20 країн куплять 500 000 боєприпасів для України, — Фіала

За словами прем'єр-міністра Чехії, немає причин, через які 20 країн-донорів за рік не змогли б передати ще мільйон снарядів до вже зібраних 500 тисяч. Томас Копечни, представник чеської комісії з відновлення України, уточнив, що йдеться про 3 млрд доларів.

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20 країн світу приєдналися до чеської ініціативи щодо закупівлі додаткової партії боєприпасів для України. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, зібрано вже достатньо коштів, щоб передати Україні пів мільйона артилерійських боєприпасів.

Під час виступу в Інституті Гадсона у Вашингтоні політик сказав, що в проєкті, серед інших, беруть участь: Канада, Німеччина, Польща та Нідерланди. Він висловив надію на те, що чеська ініціатива розшириться, і що це дасть змогу зібрати достатньо коштів ще на мільйон снарядів для ЗСУ. Постачання боєприпасів Україні має стати довгостроковою стратегією, а не одноразовою допомогою.

Боєприпаси для України

Євросоюз обіцяв передати Україні 1 млн артилерійських снарядів до кінця березня. Але виробничі потужності європейських країн обмежені.

Уряд Чехії анонсував, що збере достатній обсяг боєприпасів із країн за межами ЄС.

Під час виступу у Вашингтоні Фіала також заявив, що не бачить причин, через які 20 країн-донорів у наступні 12 місяців не могли б передати ще мільйон снарядів на додачу до вже зібраних 500 тисяч.

На думку чеського політика, ініціатива "безпосередньо допоможе змінити становище на лінії фронту". Така підтримка закриє потреби України в боєприпасах щонайменше доти, доки оборонна індустрія Європи не запрацює на повну.

Фіала не розкриває подробиць щодо наявного бюджету для закупівлі снарядів. Однак Томас Копечни, представник чеської комісії з відновлення України, 16 квітня в інтерв'ю Czech Radio заявив, що йдеться приблизно про 3 млрд доларів.

За словами чеського прем'єра, європейські країни занадто довго сприймали свою безпеку як належне, що призвело до скорочення оборонних витрат.

"Більшість країн заходу готові платити. Європа зараз розуміє, що м'якою силою (soft power) вже не обійтися. Вона засвоїла урок, що необхідно застосовувати силу, не тільки для глобального балансу, а й заради нашої безпеки", — заявив Фіала.

Нагадаємо, що Іран передає РФ 130-мм боєприпаси, які намагаються видати за китайські.

Також повідомлялося, що пілотам ЗСУ не терпиться атакувати ЗС РФ керованими бомбами, а дрони Ram II прокладають шлях.