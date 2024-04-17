"Изменит положение на фронте": 20 стран купят 500 000 боеприпасов для Украины, — Фиала

По словам премьер-министра Чехии, нет причин, по которым 20 стран-доноров за год не смогли бы передать еще миллион снарядов к уже собранным 500 тысячам. Томас Копечны, представитель чешской комиссии по восстановлению Украины, уточнил, что речь о 3 млрд долларов.

Related video

20 стран мира присоединились к чешской инициативе по закупке дополнительной партии боеприпасов для Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По его словам, собрано уже достаточно средств, чтобы передать Украине полмиллиона артиллерийских боеприпасов.

Во время выступления в Институте Хадсона в Вашингтоне политик сказал, что в проекте, среди прочих, участвуют: Канада, Германия, Польша и Нидерланды. Он выразил надежду на то, что чешская инициатива расширится, и что это позволит собрать достаточно средств еще на миллион снарядов для ВСУ. Поставки боеприпасов Украине должны стать долгосрочной стратегией, а не одноразовой помощью.

Боеприпасы для Украины

Евросоюз обещал передать Украины 1 млн артиллерийских снарядов к концу марта. Но производственные мощности европейских страны ограничены.

Правительство Чехии анонсировало, что соберет достаточный объем боеприпасов из стран за пределами ЕС.

Во время выступления в Вашингтоне Фиала также заявил, что не видит причин, по которым 20 стран-доноров в следующие 12 месяцев не смогли бы передать еще миллион снарядов, в довесок к уже собранным 500 тысячам.

По мнению чешского политика, инициатива "непосредственно поможет изменить положение на линии фронта". Такая поддержка закроет потребности Украины в боеприпасах по меньшей мере до тех пор, пока оборонная индустрия Европы не заработает на полную.

Фиала не раскрывает подробности относительно имеющегося бюджета для закупки снарядов. Однако Томас Копечны, представитель чешской комиссии по восстановлению Украины, 16 апреля в интервью Czech Radio заявил, что речь примерно о 3 млрд долларов.

По словам, чешского премьера, европейские страны слишком долго воспринимали свою безопасность как должное, что привело к сокращению оборонных расходов.

"Большинство стран запада готовы платить. Европа сейчас понимает, что мягкой силой (soft power) уже не обойтись. Она усвоила урок, что необходимо применять силу, не только для глобального баланса, но и ради нашей безопасности", — заявил Фиала.

Напомним, что Иран передает РФ 130-мм боеприпасы, которые пытаются выдать за китайские.

Также сообщалось, что пилотам ВСУ не терпится атаковать ВС РФ планирующими бомбами, а дроны Ram II прокладывают путь.