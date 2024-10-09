Зберігали боєприпаси КНДР: Генштаб підтвердив удар по арсеналу ГРАУ у Брянській області (відео)

Командування наголошує, що атаки на подібні арсенали суттєво знижують наступальний потенціал ЗС РФ.

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Сили оборони України уразили військовий арсенал російських окупантів поблизу міста Карачев Брянської області. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

"Сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по 67-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Російської Федерації, що в Брянській області", — повідомили там.

Військові розповіли, що на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася просто неба.

На території об'єкта були зафіксовані вибухи. Місцева влада перекривала дороги в районі арсеналу.

"Ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії, що суттєво знижує наступальний потенціал окупантів на загрозливих напрямках", — додали в Збройних силах України.

Нагадаємо, У ніч проти середи, 9 жовтня, безпілотники атакували Брянську область Росії. В результаті атаки на арсеналі ГРАУ (головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ) поблизу міста Карачев Брянської області почалася детонація боєприпасів. В Міноборони РФ відзвітували про успішну роботу ППО та знищення усіх українських БПЛА.

Нагадаємо, 4 жовтня, Сили оборони України завдали удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області Російської Федерації. Тоді було зафіксовано влучання в один з резервуарів для зберігання пального.