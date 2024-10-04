Нічна атака дронів: у Генштабі підтвердили ураженя російської нафтобази (відео)

У Генштабі ЗСУ заявили, що російські засоби ППО намагалися відбити атаку, але зафіксовано влучання в один з резервуарів для зберігання пального.

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У п'ятницю, 4 жовтня, Сили оборони України завдали удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів (ПММ) у Воронезькій області Російської Федерації. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у п'ятницю, 4 жовтня.

"Аннанєфтєпродукт" розташована біля населеного пункту Анна.

"В районі об’єкта фіксувалася робота російського ППО. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання", — йдеться у повідомленні.

Операцію виконали сили Служби безпеки України у співпраці з іншими підрозділами Сил оборони. Інформація щодо масштабів пошкоджень та результатів удару уточнюється.

Нагадаємо, 4 жовтня губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив, що в Аннинському районі засоби РЕБ придушили українські БпЛА, однак один із дронів упав на територію нафтобази. За його словами, загорілася порожня цистерна.

3 жовтня дрони СБУ уразили військовий аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. Там росіяни зберігали керовані авіабомби. Також на летовищі розміщені літаки СУ-35 і СУ-34.

Крім того, 3 жовтня Сили оборони України уразили балістичними ракетами ATACAMS російську радіолокаційну станцію "Небо-М". У Генштабі ЗСУ заявили, що знищення РЛС створить сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG.