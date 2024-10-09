Почтальон будет вручать повестки военнообязанным лично: Кабмин внес соответствующие изменения

Постановлением меняются правила вручения повесток по почте и детализируется, что делать в той или иной ситуации.

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Представитель почты обязан вручить повестку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) лично адресату. Об этом говорится в постановлении № 1147 от 8 октября 2024 года "О внесении изменений в Правила предоставления услуг почтовой связи".

Документом предусматривается, что повестка о вызове или оповещении призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК может быть направлена заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении с пометками "Повестка ТЦК", "Вручить лично".

В случае отсутствия адресата (получателя) по указанному на заказном письме адресу работник почты должен проинформировать его по имеющемуся номеру телефона и/или вложить в абонентский почтовый ящик сообщение о поступлении заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК". В случае неявки адресатом для получения заказного письма в течение 3 рабочих дней после информирования отделением почтовой связи, работник почты делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу". Отметка должна быть заверена подписью и проставлением оттиска почты. Не позднее следующего рабочего дня такое письмо должно быть возвращено к отправителю.

Если адресату вручается почтовое отправление с пометкой "Вручить лично" или же внутренне заказное письмо с пометкой "Повестка ТЦК", он подтверждает такой факт своей подписью и указывает свою фамилию и инициалы или имя и фамилию. Если же он отказывается засвидетельствовать своей подписью факт отказа от получения заказного письма с пометкой "Повістка ТЦК", работник почты делает отметку "Адресат отказался" и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает его отправителю.

Напомним, недавно Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке. Если раньше в ТЦК можно было явиться в течение двух недель, то теперь все зависит от статуса населенного пункта.

В Сумском ТЦК рассказали, как разыскивают граждан без обновленных данных. Там отметили, что подавляющее большинство из них ищут с помощью "Укрпочты" или адресного оповещения