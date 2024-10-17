"Поїхали": журналісти CNN показали, як ГУР запускають по Росії БпЛА "Лють" (відео)

Відсоток того, що запущені ГУР з території України дрони долетять до цілі в Росії, складає 50%. "Лють" можна запрограмувати на понад 1 тисячу різних маршрутних точок, щоб уникнути російської ППО.

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Підрозділ, який входить до складу Головного управління розвідки Міноборони України запускає по території Росії безпілотники великої дальності. Вони полюють на військові цілі глибоко всередині території Росії. Як запускають такі БпЛА, показало видання CNN.

Журналісти провели 2 дні з командою співробітників ГУР, які готувались до запуску понад 100 безпілотників на територію Росії в ніч проти 29 вересня. Ними вони атакували склад БК, а саме вагон потяга, завантаженого іранськими ракетами. Ціль була на території Волгоградської області — за 600 км від українського кордону.

Бійці ГУР із позивними "Серж" і "Вектор" розповіли, що планування маршрутів до Росії відбувається з таємного місця. "Лють" можна запрограмувати на понад 1 тисячу різних маршрутних точок, щоб уникнути російської ППО.

Ніс сірого БпЛА прикрашає жовта емблема сови з розкинутими крилами, яка тримає меч. Це — логотип української розвідки ГУР.

"Атаки безпілотників великої дальності стають все більш помітною частиною російсько-української війни. Оскільки наземна війна стає все більш виснажливою, повітряна війна набирає обертів, причому основним розвитком є ​​війна безпілотників", — пише видання.

У вересні безпілотники підрозділу вразили російський склад боєприпасів між Москвою та Санкт-Петербургом у Тверській області. Атака на Торопець, за словами бійців, призвів до знищення складу, де зберігалися тактичні ракети "Іскандер", а також авіаційні плануючі бомби та артилерійські боєприпаси. Удар спричинив потужні вибухи, які було видно за кілометри.

"Втім, російська протиповітряна оборона заважає багатьом атакам українських безпілотників. Відсоток успіху ГУР може бути перетворений з 50% до 95%, якщо Сполучені Штати дозволять використовувати західну зброю для атак по території РФ", — пише CNN.

Однак президент Росії Володимир Путін попередив, що Москва розглядатиме будь-яку атаку на неї за підтримки ядерної держави як спільну атаку, виділяючи масовий запуск безпілотників як один із потенційних прикладів.

Розвідник "Вектор" розповів, що багато російських аеродромів, звідки здійснюється багато авіаційних нальотів проти України, перебувають поза зоною дії "Люті", а щоб вражати російські цілі, необхідна велика кількість таких безпілотників

"Потрібні їхні зграї, щоб забезпечити ураження своїх цілей", – сказав "Вектор".

Нагадаємо, що перша приватна школа операторів БпЛА в Україні отримала сертифікат від Міністерства оборони та зможе офіційно навчати своїх "абітурієнтів".