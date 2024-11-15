Невразливий для засобів РЕБ: на що здатен український дрон-бомбер "Лінза" (відео)

Безпілотники "Лінза" із захищеним від перешкод зв'язком і шифрованим каналом відеопередачі працюють у радіусі 10 км, скидаючи на окупантів бомби.

Компанія Frontline розробила для Сил оборони України дрон-бомбардувальник "Лінза", оснащений унікальною системою управління та зв'язку. Про це розповів розробник БПЛА в рамках YouTube-проєкту Міністерства цифрової трансформації України Warchangers.

Розробник розповів про БПЛА "Лінза"

Повідомляється, що "Лінза" — це 10-дюймовий коптер-бобмер із тактичним радіусом дії до 10 км, який може нести бомби вагою до 2 кг. Комплекс також включає наземну станцію, антенну станцію.

За словами виробника, БПЛА оснащений тепловізійною камерою і розрахований на управління з укриття. Оператор може керувати безпілотником з окопу або бліндажа завдяки переносній антені.

Виробник зазначив, що робота над дроном розпочалася з розробки системи управління та відеопередачі. За його словами, потрібен був захищений від перешкод зв'язок і захищене зашифроване відео, оскільки це дрон-бомбер, який повертатиметься на свої позиції.

Коли зв'язок і відеопередача були вже готові, розробники перейшли до створення безпосередньо комплексу і самого дрона. За словами творця БПЛА, його команда насамперед орієнтувалася на запити до БПЛА такого класу з боку військових.

Розробник наголосив, що основні виклики у військовій розробці — мінімізувати людський фактор. За його словами, дуже багато часу пішло на тестування та усунення недоліків. Практика показала, що людина з досвідом роботи з "Мавіками", FPV і дронамі-бомберами доволі швидко може освоїти цей комплекс.

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"Настільки швидко, що в нас були кейси, де ми фізично не зустрічалися, не мали можливості познайомитися безпосередньо з пілотом. Ми кидали йому відео, як має відбуватися розворот комплексу, кидали керівництво з льотної експлуатації. Людина сама розбиралася, ставила певні запитання і вже сама працювала", — розповів він.

Наразі виробник планує масштабуватися в бік збільшення технологічності виробу. Компанія має намір оптимізувати багато речей, щоб виробляти більше БПЛА.

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