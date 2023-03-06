"Враг разрушает все вдребезги": заммэра рассказал о ситуации в прифронтовом Бахмуте

Эвакуация гражданских из города, по словам Александра Марченко, усложнилась до критического уровня. Оставшиеся в Бахмуте люди отказываются выехать в более безопасное место.

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Вокруг Бахмута продолжаются ожесточенные бои, поэтому выехать за пределы города очень непросто. Подробности 6 марта в комментарии CNN сообщил заместитель мэра Александр Марченко.

Он отметил, что эвакуация из прифронтового города практически не происходит, поскольку на это есть определенные причины. В частности, местные жители сами не желают воспользоваться эвакуационным транспортом.

В разговоре с журналистами Марченко отметил, что сейчас из города ежедневно вывозят от пяти до десяти человек. В пик эвакуации из города выезжали до 600 человек.

"Враг разрушает все вдребезги, бьет по многоэтажным домам, жилому сектору. Есть авианалеты, артиллерийские обстрелы, минометные обстрелы. Бьют по городу изо всех сил", – заявил заммэра американским журналистам.

По его оценке, на территории города сейчас проживают от 4000 до 4500 человек. Большинство из них "боится, что им некуда выехать".

Как утверждает Марченко, в городе осталось четыре медицинских работника, для жителей работают пункты обогрева. Вся инфраструктура на территории населённого пункта практически разрушена. Гарнизон не позволяет российским подразделениям продвигаться к жилой застройке города. Тщательная оборона города, как отмечает заммэра, способствует уничтожению личного состава противника в большом количестве.

Днем ранее, 5 марта, заместитель командира батальона "Свобода" Владимир Назаренко оценил ситуацию в окрестностях Бахмута. Он отметил, что украинским войскам значительными усилиями удается удерживать трассу Константиновка-Бахмут в Ивановском районе. По его словам, все меняется в течение 10-15 минут, поскольку противник предпринимает попытки "зайти в городские бои" в районе "самолета".