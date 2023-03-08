"Цугцванг ворогу": Сирський відвідав Бахмут і нагородив захисників міста новою відзнакою (відео)

Як зазначив командувач Сухопутних військ, сьогодні вперше вручили медаль "За доблесть, мужність та героїзм".

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Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський побував у районі Бахмута Донецької області та нагородив бійців новою відзнакою. Відповідне відео 8 березня опубліковано в офіційному телеграм-каналі командувача.

"Немає більше такої точки, яка була б гарячішою, ніж біля Бахмута. Тому я з великим задоволенням сьогодні вам вручаю і хрести, і відмінність, яка вперше сьогодні вручається — "За доблесть, мужність і героїзм". Це відмінність Сухопутних військ", — звернувся Олександр Сирський до захисників Бахмута.

Командувач Сухопутних військ додав, що українські бійці роблять все для того, щоб максимально погіршити становище ворога.

"Цугцванг у шахах — це ситуація, коли будь-який хід гравця веде до погіршення його становища. Робимо все, щоб противник опинився в такій ситуації на цій війні. Сили оборони трудяться. Пишаємося кожним воїном і командиром", — підкреслив Сирський.

Оборона Бахмута — останні новини

Згідно з інформацією, опублікованою Інститутом вивчення війни (ISW) 7 березня, ЗС РФ, швидше за все, не вистачає механізованих сил для наступу на Бахмут.

Також 7 березня президент України Володимир Зеленський пояснив, що Бахмут необхідно утримувати, щоб окупанти не отримали відкритої дороги для захоплення ключових міст на сході України.

7 березня у воєнній розвідці Міноборони Великобританії зазначили, що українські сили оборони Бахмута і російські війська продовжують зазнавати втрат. Британські воєнні вважають, що за минулі вихідні Сили оборони стабілізували оборонний периметр після насттупу росіян у північній частині міста.

6 березня видання Bild писало про кардинально різні погляди на ситуацію в Бахмуті між Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Також нагадаємо, 6 березня спікер східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що ПВК "Вагнер" зібрала найкращих із найгірших " карних злочинців та воєнних злочинців для штурму Бахмута, проте майже всіх їх знищили Сили оборони України.