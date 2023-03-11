"Потрібно виграти час": Сирський заявив про підготовку до весняного контрнаступу

Російські війська кидають у бій і втрачають багато сил у Бахмуті, доки Україна накопичує ресурси.

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Оборона Бахмута необхідна Збройним силам України для успішного контрнаступу, який відбудеться цієї весни. Так заявив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє пресслужба Сухопутних військ.

У Бахмуті підрозділи ЗСУ заважають російським військам виконати їхні плани та змушують відмовитися від просування вглиб України. Захисники продовжують утримувати місто та відображають настання супротивника, тим самим давши українській армії можливість підготувати ресурси для прориву.

"Необхідно виграти час для накопичення резервів та початку весняного контрнаступу, який уже не за горами", — пояснив Олександр Сирський.

Як додала пресслужба, командувач зараз перебуває разом з іншими воєнними на найважливіших ділянках фронту. Він контролює оперативну обстановку та вживає різних заходів для утримання Бахмута.

8 березня стало відомо, що Олександр Сирський відвідав Бахмут, щоб вручити бійцям ЗСУ нагороди "За доблесть, мужність та героїзм" нового зразка. Це відзнаки Сухопутних військ, які видали вперше в історії.

Олександр Сирський пояснив важливість оборони міста Бахмут у Донецькій області. За його словами, тут українські воєнні завдають великих втрат найкращим частинам військ РФ та ПВК "Вагнер". Якщо віддати місто ворогові, вони зможуть перейти до широкомасштабного наступу.

11 березня Міноборони Великобританії повідомило, що ПВК "Вагнер" захопила майже всю східну частину Бахмута, тому лінія фронту тепер проходить річкою Бахмутка. ЗСУ закріпилися на західному березі і тримають оборону, відбивши лобові атаки, але при цьому залишаються вразливими для оточення.