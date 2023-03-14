"Самые страшные бои": Бахмуту грозит судьба уничтоженной Марьинки, — эксперт (видео)

По словам военного эксперта из Украинского института будущего Ивана Ступака, ВС РФ применяют авиацию, управляемые и неуправляемые бомбы, артиллерию, уничтожая каждый район, квартал и улицу, чтобы отодвинуть ВСУ.

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Российские войска намерены захватить Бахмут Донецкой области, сравняв его с землей. Вероятно, его ждет судьба города Марьинки, который был полностью уничтожен оккупантами и прекратил свое существование. Об этом заявил военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в эфире телеканала FREEDOM 13 марта.

"Бои — просто катастрофически ужасные. И я не представляю, что останется от этого города", — сказал он.

По его словам, городские бои являются самыми страшными во время военных действий. Они могут продолжаться долго и кроваво, при этом не всегда перспективно для обеих сторон.

"Во время нападения применяются все возможные силы и средства: и авиация, и управляемые бомбы, и неуправляемые бомбы, и артиллерия. То есть, уничтожается район за районом, квартал за кварталом, улица за улицей для того, чтобы протиснуться вперед", — добавил Ступак.

Начало — 4:47.

Напомним, 13 марта директор инфромационно-консалтинговой компании Defense Express Дмитрий Згурец сообщил, что российская армия в районе Бахмута начала продвигаться по трассе в сторону Краматорска и Славянска Донецкой области. По его словам, критических ситуаций на данный момент нет, однако враг пытается пройти дальше.

11 марта командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский объяснил, что оборона Бахмута нужна для успешного контрнаступления ВСУ в будущем. По его словам, ВС РФ бросают в бой и теряют много сил в городе, пока Украина накапливает ресурсы.