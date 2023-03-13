Российские войска начали продвижение по трассе из Бахмута на Славянск, – эксперт (видео)

По словам Дмитрия Згурца, критических ситуаций на данный момент нет, однако враг пытается двинуться дальше.

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Оккупанты РФ начали продвижение с севера Бахмута по направлению на Славянск. Об этом сказал в комментарии для "Еспресо" директор инфромационно-консалтинговой компании Defense Express Дмитрий Згурец.

По словам эксперта, в зоне Бахмута произошли определенные изменения ситуации. Вражеские силы начали двигаться по трассе Славянск-Краматорск, однако на данный момент критических событий не произошло.

"Это движение на Славянск и Краматорск теоретически должно затем развернуться для того, чтобы попытаться окружить нашу группировку, которая сейчас защищает Северск. Это предположение, но увидим, хватит ли у противника сил", — подчеркнул Згурец.

Также он добавил, что российские войска долгое время пытаются окружить Авдеевку. Бои за этот населенный пункт ведутся уже 9 лет. Кроме того, по мнению Згурца, для врага приоритетным направлением является также Угледар, поэтому там и дальше ВС РФ будут пытаться наступать. На других направлениях изменений на поле боя нет.

Примерное направление атак ВС РФ Фото: deepstatemap.live

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении оккупанты не прекращают попыток захватить Бахмут. Войска оккупанта вели безуспешные попытки наступать в районе Васюкивки, Миньковки, Орехово-Васильевки и Ивановском.

Напомним, 13 марта командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что благодаря действиям бойцов ВСУ могут готовить резервы для подготовки контрнаступления.

12 марта боец ВСУ заявил, что оборона Бахмута продолжается. Вражеские силы наступают в районе Миньковки и Орехово-Васильевки.