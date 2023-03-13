Российские войска начали продвижение по трассе из Бахмута на Славянск, – эксперт (видео)
По словам Дмитрия Згурца, критических ситуаций на данный момент нет, однако враг пытается двинуться дальше.
Оккупанты РФ начали продвижение с севера Бахмута по направлению на Славянск. Об этом сказал в комментарии для "Еспресо" директор инфромационно-консалтинговой компании Defense Express Дмитрий Згурец.
По словам эксперта, в зоне Бахмута произошли определенные изменения ситуации. Вражеские силы начали двигаться по трассе Славянск-Краматорск, однако на данный момент критических событий не произошло.
"Это движение на Славянск и Краматорск теоретически должно затем развернуться для того, чтобы попытаться окружить нашу группировку, которая сейчас защищает Северск. Это предположение, но увидим, хватит ли у противника сил", — подчеркнул Згурец.
Также он добавил, что российские войска долгое время пытаются окружить Авдеевку. Бои за этот населенный пункт ведутся уже 9 лет. Кроме того, по мнению Згурца, для врага приоритетным направлением является также Угледар, поэтому там и дальше ВС РФ будут пытаться наступать. На других направлениях изменений на поле боя нет.
Добавим, по данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении оккупанты не прекращают попыток захватить Бахмут. Войска оккупанта вели безуспешные попытки наступать в районе Васюкивки, Миньковки, Орехово-Васильевки и Ивановском.
Напомним, 13 марта командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что благодаря действиям бойцов ВСУ могут готовить резервы для подготовки контрнаступления.
12 марта боец ВСУ заявил, что оборона Бахмута продолжается. Вражеские силы наступают в районе Миньковки и Орехово-Васильевки.