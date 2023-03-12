"Даем бой на подступах": боец ВСУ рассказал об обороне Бахмута (видео)

По информации Генштаба ВСУ, украинские защитники отбивают вражеские атаки в районах населенных пунктов Миньковка и Орехово-Васильевка.

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В сети появились кадры бойца Вооруженных сил Украины, который рассказал о ситуации под Бахмутом. По его словам, Силы обороны держат оборону на подступах к городу. Кадры опубликованы на Telegram-канале представителя Одесской областной военно-гражданской администрации Сергея Братчука.

"Силы обороны держат (противника) на подступах. Даем бой. Слава Украине", — сказал украинский защитник.

Ситуация под Бахмутом

По информации Генштаба ВСУ от 12 марта, основные усилия на Донбассе противник прилагает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Под Бахмутом Силы обороны отражают атаки, в том числе возле населенных пунктов Миньковка и Орехово-Васильевка. Со своей стороны враг наносил артиллерийские удары по населенным пунктам Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

"На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Миньковка и Орехово-Васильевка", — сообщила пресс-служба Генштаба.

Напомним, 12 марта эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что украинские защитники уничтожили на Бахмутском направлении такое количество вражеских войск, что его бы хватило на наступление стратегического уровня. По его словам, в попытке захватить Бахмут противник потерял около 50 тысяч солдат и до 200 танков.

Командир подразделения ВСУ Денис Ярославский 12 марта заявил, что в Бахмуте может повториться ситуация, которая сложилась в Дебальцево в 2014 году, когда город оказался в котле, а все трассы были перекрыты противником.