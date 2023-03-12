"Даємо бій на підступах": боєць ЗСУ розповів про оборону Бахмута (відео)

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські захисники відбивають ворожі атаки в районах населених пунктів Міньківка та Оріхово-Василівка.

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У мережі з'явилися кадри бійця Збройних сил України, який розповів про ситуацію під Бахмутом. З його слів, Сили оборони тримають оборону на підступах до міста. Кадри опубліковано на Telegram-каналі представника Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Братчука.

"Сили оборони тримають (противника) на підступах. Даємо бій. Слава Україні", — сказав український захисник.

Ситуація під Бахмутом

За інформацією Генштабу ЗСУ від 12 березня, основні зусилля на Донбасі противник докладає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямах. Під Бахмутом Сили оборони відбивають атаки, зокрема біля населених пунктів Міньківка та Оріхово-Василівка. Зі свого боку ворог завдавав артилерійських ударів по населених пунктах Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

"На Бахмутському напрямку ворог не залишає спроб захопити місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Міньківка та Оріхово-Василівка", — повідомила пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, 12 березня експерт Defense Express Іван Киричевський заявив, що українські захисники знищили на Бахмутському напрямку таку кількість ворожих військ, що його вистачило б на наступ стратегічного рівня. За його словами, у спробі захопити Бахмут противник втратив близько 50 тисяч солдатів і до 200 танків.

Командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський 12 березня заявив, що в Бахмуті може повторитися ситуація, що склалася в Дебальцевому у 2014 році, коли місто опинилося в котлі, а всі траси були перекриті супротивником.