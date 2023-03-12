"Повторення Дебальцевого": командир ЗСУ розповів про небезпеку боїв за Бахмут (відео)

Військовий переконаний, що є суттєва відмінність між українцями та росіянами — за труднощів бійці ЗСУ не втікатимуть, а захищатимуть місто до останнього.

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У охопленому боями Бахмуті може повторитися ситуація з містом Дебальцеве, яке було відрізано від усіх ланцюжків постачання. Про це 12 березня заявив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, є ймовірність того, що у цьому місті на Донбасі повториться доля Дебальцевого. Там після низки боїв були відрізані всі траси, а виведення військ може взагалі поставити під удар всю колону.

"Зараз у Бахмуті йдуть бої безпосередньо на вулицях. За кожен провулок йдуть стрілецькі бої. Ворогу за півтора тижні вдалося з Ягідного просунутися на 1,5 км углиб Бахмуту. Важко утримувати кожен будинок, кожен приватний сектор. Особлива небезпека в тому, що горловина така. званого оперативного котла становить трохи більше 4 км. Ми розуміємо, що може бути повторення Дебальцевого", — заявив Денис Ярославський.

Військовий зазначив, що сьогодні російські окупанти обстрілюють абсолютно всі шляхи забезпечення Бахмута і ворог намагається остаточно відрізати логістику ЗСУ. Якщо це станеться, тоді не буде ні ротації, ні підвезення БК, і росіяни, продовжуючи штурм, це розуміють.

Але є все ж таки суттєва відмінність між українцями та росіянами і Денис Ярославський розповів про нього.

"Наша відмінність від росіян, коли ми брали в оперативне оточення деякі місця при контрнаступі, росіяни кидали все і бігли. Ми стоїмо — це наш дух. Також зараз під Бахмутом росіяни спалюють тіла ПВК "Вагнер". Це ухвалене рішення їх там поховати", — сказав військовий.

Нагадаємо, у звіті за 11 березня аналітики ISW стверджували, що підтверджень тому, що бійці ПВК "Вагнер" просунулися в Бахмуті, немає. Дослідники зазначають, що російські військові та найманці ПВК "Вагнер" продовжили штурмувати Бахмут, але не здійснили жодних заявлених поступів у межах міста та в його околицях за добу.

10 березня бійці ЗСУ зазначали, що окупанти збирали цивільних та виводили з Бахмута у невідомому напрямку.