"Повторение Дебальцево": командир ВСУ рассказал об опасности боев за Бахмут (видео)

Военный убежден, что есть существенное отличие между украинцами и россиянами — при трудностях бойцы ВСУ не станут сбегать, а будут защищать город до последнего.

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В охваченном боями Бахмуте может повториться ситуация с городом Дебальцево, который был отрезан от всех цепочек снабжения. Об этом 12 марта заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, есть вероятность того, что в этом городе на Донбассе повторится судьба Дебальцево. Там после ряда боев были отрезаны все трассы, а вывод войск может и вовсе поставить под удар всю колонну.

"Сейчас в Бахмуте идут бои непосредственно на улицах. За каждый переулок идут стрелковые бои. Врагу за полторы недели удалось с Ягодного продвинуться на 1,5 км вглубь Бахмута. Тяжело удерживать каждый дом, каждый частный сектор. Особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет чуть более 4 км. Мы понимаем, что может быть повторение Дебальцево", — заявил Денис Ярославский.

Военный отметил, что на сегодняшний день российские оккупанты обстреливают абсолютно все пути обеспечения Бахмута и враг пытается окончательно отрезать логистику ВСУ. Если это произойдет, тогда не будет ни ротации, ни подвоза БК и россияне, продолжая штурмы, это понимают.

Но есть все же существенное отличие между украинцами и россиянами и Денис Ярославский рассказал о нем.

"Наше отличие от россиян, когда мы брали в оперативное окружение некоторые места при контрнаступлении, россияне бросали все и бежали. Мы стоим — это наш дух. Также сейчас под Бахмутом россияне сжигают тела ЧВК "Вагнер". Это принятое решение их там похоронить", — сказал военный.

Напомним, в отчете за 11 марта аналитики ISW утверждали, что подтверждений тому, что бойцы ЧВК "Вагнер" продвинулись в Бахмуте, нет. Исследователи отмечают, что российские военные и наемники ЧВК "Вагнер" продолжили штурмовать Бахмут, но не совершили никаких заявленных продвижений в пределах города и в его окрестностях за сутки.

10 марта бойцы ВСУ отмечали, что оккупанты собирали гражданских и выводили из Бахмута в неизвестном направлении.