Подтверждений, что бойцы ЧВК "Вагнер" продвинулись в Бахмуте, нет, — ISW

Аналитики ISW отмечают, что российские военные и наемники ЧВК "Вагнер" продолжили штурмовать Бахмут, но не совершили никаких заявленных продвижений в пределах города и в его окрестностях 11 марта.

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ВС РФ продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, но нет никакого подтверждения того, что они продвинулись вглубь города. Об этом сообщается в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW) за 11 марта.

Согласно аналитическим данным Института, Силы обороны отразили российские атаки на сам Бахмут, на северо-востоке и северо-западе от города.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый 11 марта отметил, что на этой неделе бои в Бахмуте были более интенсивными, чем на прошлой неделе, и только за минувшие сутки в городе произошло 23 боевых столкновения.

В свою очередь, российские военные блогеры утверждали, что бойцы ЧВК "Вагнер" пересекли реку Бахмутовка в восточном Бахмуте и двигаются в центр города. В ISW отмечают, что никаких доказательств продвижения бойцов ЧВК "Вагнер" в Бахмуте нет.

"На кадрах геолокации главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина видно, что он находился примерно в 1,5 километра от административного центра Бахмута. Несколько российских милблогеров, в частности, заявили, что украинские войска готовятся к контрнаступлению на Бахмут. Российские войска не проводили никаких наземных атак в западной части Донецкой области 11 марта", — говорится в сообщении Института.

10 марта бойцы 93-й бригады сообщили, что российские кафиры выводят в неизвестном направлении гражданских. Колонну сопровождает человек с автоматом.

В промзоне Бахмута украинские пограничники отразили несколько вражеских штурмов и пошли в контратаку, ликвидировав группу "вагнеровцев" и устроив "сюрприз" для вражеского подкрепления.