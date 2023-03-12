Підтверджень, що бійці ПВК "Вагнер" просунулися у Бахмуті, немає, — ISW

Аналітики ISW зазначають, що російські військові та найманці ПВК "Вагнер" продовжили штурмувати Бахмут, але не зробили жодних заявлених просувань у межах міста та на його околицях 11 березня.

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ЗС РФ продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях, але немає жодного підтвердження того, що вони просунулися вглиб міста. Про це повідомляється в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 11 березня.

Згідно з аналітичними даними Інституту, Сили оборони відбили російські атаки на сам Бахмут, на північному сході та на північному заході від міста.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий 11 березня зазначив, що цього тижня бої в Бахмуті були більш інтенсивними, ніж минулого тижня, і лише за минулу добу в місті відбулося 23 бойових зіткнення.

Своєю чергою, російські військові блогери стверджували, що бійці ПВК "Вагнер" перетнули річку Бахмутівка у східному Бахмуті та рухаються до центру міста. У ISW наголошують на тому, що жодних доказів просування бійців ПВК "Вагнер" у Бахмуті немає.

"На кадрах геолокації очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина видно, що він перебував приблизно за 1,5 кілометра від адміністративного центру Бахмута. Кілька російських мілблогерів, зокрема, заявили, що українські війська готуються до контрнаступу на Бахмут. Російські війська не проводили жодних підтверджених наземних атак у західній частині Донецької області 11 березня", — йдеться в повідомленні Інституту.

10 березня бійці 93-ї бригади повідомили, що російські окупанти виводять у невідомому напрямку цивільних. Колону супроводжує людина з автоматом.

У промзоні Бахмута українські прикордонники відбили кілька ворожих штурмів та пішли в контратаку, ліквідувавши групу "вагнерівців" та влаштувавши "сюрприз" для ворожого підкріплення.