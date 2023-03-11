Оккупанты собирают гражданских и выводят из Бахмута в неизвестном направлении, — бойцы ВСУ (видео)

В оккупированном Бахмуте российские оккупанты начали проводить непонятную "эвакуацию" населения, сообщают бойцы 93-й бригады "Холодный Яр", защищающие город.

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В захваченной оккупантами части города Бахмут в Донецкой области российские захватчики принялись куда-то забирать местных людей. Об этом в сети сообщил один из бойцов 93-й бригады "Холодный Яр", зарегистрированый под ником Твой друг Стус, и который со своим подразделением находится в городе.

"Последние 3 дня наблюдаем, как на левом берегу Бахмутки (река в городе Бахмут — ред.) россияне начинают собирать гражданских и выводить из города. Их дальнейшая судьба — неизвестна. Из вещей у них, в лучшем случае, рюкзаки. Идут колоннами от 3 до 10 человек, позади них рус*к с автоматом. Мы насчитали более 30 человек", — написал боец.

В подтверждение своих слов он опубликовал видео, на котором видно, как группа из 5 человек, за которой следует мужчина с оружием, идут через город.

Защищая город-крепость Бахмут в Донецкой области, погибли отец и сын — Олег и Никита Хомюки. Во время боя отец прикрыл собой сына от снарядов, но они погибли. Олег и Никита Хомюки принимали участие в боях за Киевскую, Херсонскую, Харьковскую. Вся мужская часть их семьи ушла на фронт с первых дней полномасштабного русского вторжения.

В сети обнародовали свежие спутниковые снимки города-крепости Бахмут в Донецкой области, где сейчас продолжаются ожесточенные бои. Фотографии демонстрируют разрушение мостов через реку Бахмутовка. Снимки свидетельствуют, что наибольшие разрушения понесла восточная часть города, которую, как заявляют российские средства пропаганды, захватили ВС РФ.