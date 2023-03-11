Окупанти збирають цивільних і виводять з Бахмута в невідомому напрямку, - бійці ЗСУ (відео)

В окупованому Бахмуті російські окупанти почали проводити незрозумілу "евакуацію" населення, повідомляють бійці 93-ї бригади "Холодний Яр", які боронять місто.

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В захопленій окупантами частині міста Бахмут на Донеччині російські загарбники заходилися кудись забирати місцевих людей. Про це в мережі повідомив один із бійців 93-ї бригади "Холодний Яр". зареєстрований під ніком Твій друг Стус, і який зі своїм підрозділом перебуває у місті.

"Останні 3 дні спостерігаємо, як на лівому березі Бахмутки (річка в місті Бахмут — ред.) росіяни починають збирати цивільних і виводити з міста. Їхня подальша доля — невідома. З речей у них, в кращому випадку, рюкзаки. Йдуть колонами від 3 до 10 людей, позаду них рус*к з автоматом. Ми нарахували понад 30 осіб", — написав.

В підтвердження своїх слів боєць опублікував відео, на якому видно, як група з 5 людей, позаду яких чоловік зі зброєю, йдуть через місто.

Захищаючи місто-фортецю Бахмут на Донеччині, загинули батько і син — Олег та Микита Хомюки. Під час бою батько прикрив собою сина від снарядів, але вони обоє загинули. Олег та Микита Хомюки брали участь в боях за Київщину, Херсонщину, Харківщину. Вся чоловіча частина їхньої родини пішла на фронт із перших днів повномасштабного російського вторгнення.

У мережі оприлюднили свіжі супутникові знімки міста-фортеці Бахмут на Донеччині, де зараз тривають запеклі бої. Світлини демонструють руйнування мостів через річку Бахмутівка. Знімки свідчать, що найбільших руйнувань зазнала східна частина міста, яку, як заявляють російські засоби пропаганди, захопили ЗС РФ.