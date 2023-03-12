Врятували Київ: українська армія знищила до 50 тисяч солдатів РФ у Бахмуті, – експерт

За словами Івана Киричевського, у боях за Бахмут російська армія втратила близько 200 танків та десятки тисяч солдатів. Такої кількості сил вистачило б для наступу на стратегічному рівні.

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Сили оборони України знищили під Бахмутом таку кількість військ ворога, що цього вистачило б на наступальну операцію стратегічного рівня. Про це заявив експерт Defense Express Іван Киричевський у коментарі для "Еспресо".

За словами експерта, за місяці наступу на Бахмут російські війська втратили вбитими та пораненими близько 50 тисяч солдатів та до 200 танків.

"Грубо кажучи, якби ці війська не знищили, то росіяни могли б використати їх для повторного наступу на Київ. Той успіх, який зараз закладається для планування контрнаступу, може бути несподівано більшим і швидшим, ніж зараз уявляється", — вважає Киричевський.

Він додав, що відхід сил оборони за річку Бахмутка був планомірним. Таким чином ЗСУ створили зону поразки, де окупантів можна атакувати всіма видами доступної зброї Водночас Киричевський закликає не очікувати, що українським військовим надовго стабілізуватиме ситуацію на фронті на місяці. Поки є можливість, продовжує експерт, Сили оборони продовжуватимуть обороняти Бахмут.

Зразкова карта боїв за Бахмут станом на 12 березня Фото: deepstatemap.live

Важливість міста полягає ще й у тому, що воно впливає на майбутній контрнаступ України, тому бійцям необхідно дотримуватись високого морального духу.

Нагадаємо, командир одного з підрозділів ЗСУ Денис Ярославський заявив, що у Бахмуті є ймовірність повторення Дебальцевого, коли були відрізані шляхи постачання армії.

11 березня в британській розвідці заявили, що ПВК "Вагнер" просунулась у Бахмуті та змістила лінію фронту в місті.