Спасли Киев: украинская армия уничтожила до 50 тысяч солдат РФ в Бахмуте, – эксперт

По словам Ивана Киричевского, в боях за Бахмут российская армия потеряла около 200 танков и десятки тысяч солдат. Такого количества сил хватило бы для наступления на стратегическом уровне.

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Силы обороны Украины уничтожили под Бахмутом такое количество войск врага, что этого хватило бы на наступательную операцию стратегического уровня. Об этом заявил эксперт Defense Express Иван Киричевский в комментарии для "Еспресо".

По словам эксперта, за месяцы наступления на Бахмут российские войска потеряли убитыми и ранеными около 50 тысяч солдат и до 200 танков.

"Грубо говоря, если бы эти войска не уничтожили, то россияне могли бы использовать их для повторного наступления на Киев. Тот успех, который сейчас закладывается для планирования контрнаступления, может быть неожиданно больше и быстрее, чем сейчас представляется", — считает Киричевский.

Он добавил, что отход Сил обороны за речку Бахмутка был планомерным. Таким образом ВСУ создали зону поражения, где оккупантов можно атаковать всеми видами доступного оружия Вместе с тем Киричевский призывает не ожидать, что украинским военным надолго стабилизировать ситуацию на фронте на месяцы. Пока есть возможность, продолжает эксперт, Силы обороны будут продолжать оборонять Бахмут.

Примерная карта боев за Бахмут по состоянию на 12 марта Фото: deepstatemap.live

Важность города заключается еще и в том, что он влияет на будущее контрнаступление Украины, поэтому бойцам необходимо соблюдать высокий моральный дух.

Напомним, командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский заявил, что в Бахмуте есть вероятность повторения Дебальцево, когда были отрезаны пути снабжения армии.

11 марта в британской разведке заявили, что ЧВК "Вагнер" продвинулась в Бахмуте и сместила линию фронта в городе.