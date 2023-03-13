Російські війська почали просування трасою з Бахмута на Слов'янськ, – експерт (відео)

За словами Дмитра Згурця, критичних ситуацій наразі немає, проте ворог намагається рушити далі.

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Окупанти РФ почали просування з півночі Бахмута у напрямку Слов'янська. Про це сказав у коментарі для "Еспресо" директор інфромаційно-консалтингової компанії Defense Express Дмитро Згурець.

За словами експерта, у зоні Бахмута відбулися певні зміни ситуації. Ворожі сили почали рухатися трасою Слов'янськ-Краматорськ, проте на даний момент критичних подій не сталося.

"Цей рух на Слов'янськ і Краматорськ теоретично повинен потім розвернутися для того, щоб спробувати оточити наше угруповання, яке зараз захищає Сіверськ. Це припущення, але побачимо, чи вистачить у противника сил", — наголосив Згурець.

Також він додав, що російські війська довгий час намагаються оточити Авдіївку. Бої за цей населений пункт тривають уже 9 років. Крім того, на думку Згурца, для ворога пріоритетним напрямком є також Вугледар, тому там і далі ЗС РФ намагатимуться наступати. На інших напрямках змін на полі бою немає.

Зразковий напрямок атак ЗС РФ Фото: deepstatemap.live

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку окупанти не припиняють спроби захопити Бахмут. Війська окупанта вели безуспішні спроби наступати в районі Васюківки, Міньківки, Оріхово-Василівки та Іванівського.

Нагадаємо, 13 березня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що завдяки діям бійців ЗСУ можуть готувати резерви для підготовки контрнаступу.

12 березня боєць ЗСУ заявив, що оборона Бахмута продовжується. Ворожі сили наступають у районі Міньківки та Оріхово-Василівки.