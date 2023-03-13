"Стусаном до кордону": Сирський відрапортував про ситуацію в Бахмуті (відео)

За словами командувача Сухопутних військ, дії українських військових дозволяє завдавати вогневої поразки ворогові та готувати резерви.

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Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що бійці ЗСУ у Бахмуті вгризаються в землю та в кожен метр української землі. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі офіцера.

Дії бійців 56-ї окремої механізованої бригади, 5-ї окремої штурмової бригади та бійці тактичної групи "Адам" дозволяють завдавати суттєвих втрат окупантам у Бахмуті. Щоб він відмовився від ідеї наступу, їх треба атакувати, зазначає генерал-полковник.

При цьому Сирський зазначає, що в Бахмуті точаться важкі бої, але бійці Східного фронту вгризаються в землю, захищаючи кожен метр України. Сирський висловив упевненість, що військові змусять ворога залишити українську територію, розгромивши всі його плани.

"Ви обороняєте нашу землю і вбиваєте ворога. Ви робите велику справу, тому що даєте час на підготовку резервів. Потрібно їх не просто бити, а стусаном під зад за кордон. Я хочу, щоб ви виконували свої завдання та поверталися до своїх підрозділів цілими і неушкодженими", — сказав Сирський бійцям.

Нагадаємо, 11 березня генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що потрібно виграти час для підготовки до весняного контрнаступу.

9 березня командувач Сухопутних військ Сирський заявив, що актуальність оборони Бахмута зростає щодня, оскільки ЗСУ знижують наступальний потенціал ворога.