"Пинком до границы": Сырский отрапортовал о ситуации в Бахмуте (видео)

По словам командующего Сухопутных войск, действия украинских военных позволяет наносить огневое поражение врагу и готовить резервы.

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Командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что бойцы ВСУ в Бахмуте вгрызаются в землю и в каждый метр украинской земли. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале офицера.

Действия бойцов 56-й отдельной механизированной бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и бойцы тактической группы "Адам" позволяют наносить существенные потери оккупантам в Бахмуте. Чтобы он отказался от идеи наступления, их нужно атаковать, отмечает генерал-полковник.

При этом Сырский отмечает, что в Бахмуте идут тяжелые бои, но бойцы Восточного фронта вгрызаются в землю, защищая каждый метр Украины. Сырский выразил уверенность, что военные заставят врага покинуть украинскую территорию, разгромив все его планы.

"Вы обороняете нашу землю и убиваете врага. Вы делаете большое дело, потому что даете время на подготовку резервов. Нужно их не просто бить, а пинком под зад за границу. Я хочу, чтобы вы выполняли свои задания и возвращались в свои подразделения целыми и невредимыми", — сказал Сырский бойцам.

Напомним, 11 марта генерал-полковник Александр Сырский заявил, что нужно выиграть время для подготовки к весеннему контрнаступлению.

9 марта командующий Сухопутных войск Сырский заявил, что актуальность обороны Бахмута растет каждый день, так как ВСУ снижают наступательный потенциал врага.