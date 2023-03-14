"Найстрашніші бої": Бахмуту загрожує доля знищеної Мар'їнки, — експерт (відео)

За словами військового експерта з Українського інституту майбутнього Івана Ступака, ЗС РФ застосовують авіацію, керовані та некеровані бомби, артилерію, знищуючи кожен район, квартал та вулицю, щоб відсунути ЗСУ.

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Російські війська мають намір захопити Бахмут Донецької області, зрівнявши його із землею. Ймовірно, на нього чекає доля міста Мар'їнки, яке було повністю знищено окупантами і припинило своє існування. Про це заявив військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в ефірі телеканалу FREEDOM 13 березня.

"Бої — просто катастрофічно жахливі. І я не уявляю, що залишиться від цього міста", — сказав він.

За його словами, міські бої є найстрашнішими під час воєнних дій. Вони можуть продовжуватися довго і криваво, причому не завжди перспективно для обох сторін.

"Під час нападу застосовуються всі можливі сили та засоби: і авіація, і керовані бомби, і некеровані бомби, і артилерія. Тобто знищується район за районом, квартал за кварталом, вулиця за вулицею для того, щоб протиснутися вперед", — додав Ступак.

Початок – 4:47.

Нагадаємо, 13 березня директор інфромаційно-консалтингової компанії Defense Express Дмитро Згурець повідомив, що російська армія в районі Бахмута почала просуватися трасою у бік Краматорська та Слов'янська Донецької області. За його словами, критичних ситуацій зараз немає, проте ворог намагається пройти далі.

11 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський пояснив, що оборона Бахмута потрібна для успішного контрнаступу ЗСУ у майбутньому. За його словами, ЗС РФ кидають у бій і втрачають багато сил у місті, поки Україна накопичує ресурси.