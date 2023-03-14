Є рішення щодо Бахмута: Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача

Військове керівництво розглянуло ефективні шляхи забезпечення зброєю та боєприпасами підрозділів на передовій. Бахмутський напрямок захищатимуть від наступу ЗС РФ.

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Президент України Володимир Зеленський 14 березня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої всі члени ставки висловилися за продовження оборони Бахмута бійцями Сил оборони. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Під час засідання члени Ставки заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ та командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ про актуальну ситуацію на фронті, зокрема в районі Бахмута.

"Розглянувши хід оборонної операції на Бахмутському напрямку, всі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання та захисту міста Бахмут ", — йдеться у повідомленні.

Також під час засідання було проаналізовано кроки щодо забезпечення українських бійців необхідним озброєнням і боєприпасами на передовій. Окремо обговорювали питання військової допомоги союзників України й проводили оцінку темпів і обсягів надходження військової техніки та озброєння, а також їхній розподіл по частинах і з'єднаннях української армії.

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Битва за Бахмут. У чому значимість оборони міста й чому ЗСУ не виводять війська

Нагадаємо, командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський 11 березня заявив, що оборона Бахмута необхідна ЗСУ для успішного контрнаступу, який має відбутися цієї весни. За його словами, продовжуючи оборону цього міста, українська армія отримає час для підготовки та накопичення необхідних ресурсів.

Військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак 13 березня заявив, що на Бахмут чекає доля міста Мар'їнки, оскільки російські окупанти мають намір зрівняти його із землею. За його словами, у місті йдуть катастрофічно жахливі бої — найкривавіші за весь час бойових дій в Україні.