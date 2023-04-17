Засідання ставки: Україна планує наростити власне виробництво ракет і боєприпасів

На засіданні обговорили перспективи нарощування українського виробництва всіх типів ракет і боєприпасів. Члени ставки розглянули питання про комплектування новостворених бригад особовим складом і військовою технікою.

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Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 17 квітня, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це повідомляє пресслужба президента.

Повідомляється, що учасники засідання заслухали інформацію про оперативну обстановку на передовій.

Представники розвідки проінформували учасників про можливі дії російських окупантів найближчим часом. Також командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Одеса", "Таврія" та "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту, що перебувать у межах їхньої відповідальності.

"Члени Ставки розглянули питання забезпечення сил оборони України озброєнням і боєприпасами, зокрема власного виробництва. Учасники засідання проаналізували стан виконання контрактів із українськими виробниками та перспективи нарощування власного виробництва всіх типів ракет і боєприпасів", — ідеться в повідомленні пресслужби.

Також повідомляється, що під час засідання Ставки політики та члени силових відомств продовжили розгляд питання про комплектування особовим складом і військовою технікою новостворених бригад.

Відомо, що в засіданні ставки взяли участь керівники силових відомств і правоохоронних органів, секретар РНБО Олексій Данілов, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник ОП Андрій Єрмак, начальник ГУР Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а також командувачі різними родами військ і оперативних напрямків.

Нагадаємо, за результатами засідання Ставки Верховного головнокомандувача, що проходила в середині березня, усі члени підтримали рішення щодо продовження оборони Бахмута.

Також, 7 квітня, під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача учасники силових відомств обговорили ситуацію на основних ділянках фронту і особливу увагу приділили питанню витоку інформації.