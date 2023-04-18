Російські війська використовують комплекси ППО, які виготовлялись для Єгипту, – WP

Американська розвідка ідентифікувала 4 ЗРК SA-23 — це натівське позначення комплексу С-300ВМ. Ймовірно, їх виготовили для Єгипту, йдеться в витоку даних Пентагону.

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Армія РФ почала використовувати ЗРК С-300ВМ, які виготовлялись для єгипетської армії. Про це повідомляє Washington Post.

У одному з секретних документів Пентагону, який був опублікований в мережі містилися дані про Єгипет. Окрім того, що Каїр поставив на паузу плани постачання 40 тисяч ракет для російських РСЗВ "Град" йдеться й про те, що ЗС РФ використовують зенітно-ракетні системи SA-23, які "дуже ймовірно" призначалися для експорту в Єгипет.

Американська радіоелектронна розвідка зафіксувала 4 ЗРК SA-23 — це натівське позначення ЗРК С-300ВМ. Контракт на постачання російських засобів ППО у Єгипет був підписаний ще у 2017 році. Єгипетська армія мала отримати 4 батареї С-300ВМ. Перші з них надійшли у військо у 2020-2021 роках. При цьому в документах не вказується, чи повернув Єгипет дві поставлені батареї Росії для війни, чи це використовуються батареї, які ще не відправлені в Каїр.

З початком повномасштабної війни Єгипет зайняв нейтральну позицію та офіційно відмовився постачати озброєння як Росії, так і Україні. Кремль традиційно був вагомим партнером Каїру, водночас і США вони хотіли виставити як ключового партнера з безпеки в регіоні. Тому Єгипет намагається балансувати між двома країнами.

Нагадаємо, 18 квітня ЗМІ повідомили, що Єгипет погодився постачати боєприпаси Україні через Сполучені Штати.

17 квітня в ОП заявили про наміри України наростити власне виробництво ракет і боєприпасів.