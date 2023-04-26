Десятки российских дипломатов в Северной Европе были шпионами, – СМИ (фото)

Около 40 кадровых офицеров ГРУ Генштаба ВС РФ и работники ФСБ собирали данные о военных объектах, робототехнике и киберугрозах. Шпионы занимали должности советников посольств или помощников военных атташе, выяснили журналисты.

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Большое количество сотрудников российских дипломатических миссий в Северной Европе — это шпионы под прикрытием. Об этом говорится в расследовании финского издания Yle, которое опубликовано 26 апреля.

Официально эти люди — работники посольств, но на самом деле работают на российскую Службу внешней разведки (СВР), Главное разведуправление Генштаба ВС РФ или ФСБ. Посольство России в Хельсинки никак не прокомментировало информацию Yle.

"Треть сотрудников посольств России фактически выполняет разведывательные задания", — указали авторы.

Среди работников спецслужб оказался возможный сотрудник СВР Дмитрий Оторочкин, работавший в посольстве в Хельсинки с 2014 по 2018 годы на должности 3-го секретаря. Затем он перешел на службу в посольство РФ в Копенгагене и был депортирован из Дании весной 2022 года.

"Сотрудники разведки часто работают в такого рода задачах. Они не связаны с четко определенной дипломатической миссией, что дает свободу разведдеятельности. Самые важные дипломаты посольства редко являются сотрудниками разведки", — рассказали Yle эксперты из спецслужб.

Оторочкин имеет в российской соцсети "ВКонтакте" три разных страницы.

Журналистам удалось выяснить, что весной прошлого года из Финляндии выехали минимум два офицера ГРУ России.

Еще один шпион – 60-летний Владимир Комаров, работавший советником в посольстве РФ в Финляндии до апреля 2022 года. В начале карьеры Комаров работал в Министерстве экономического развития России.

Третий высланный разведчик ГРУ — 37-летний Дмитрий Двиньянинов. Он был помощником миссии и до этого работал в российском научно-исследовательском институте, который разрабатывает космическую технику. Его близкий родственник работал на СВР.

Источники Yle рассказали, что Москва использует для шпионажа людей, которым дают фальшивые имена. Их называют "нелегалами" в разведывательном мире и за них отвечает СВР.

Разведчики в Швеции

Шведский вещатель SVT выяснил имена еще 21 россиянина-разведчика, которые действовали в Швеции. Один из них — связанный с ФСБ Андрей Гуров, который использовал несколько входов в посольство России в Стокгольме.

"Он фигурирует и в данных за 2015 и за 2019 годы как руководитель Ростовского областного управления ФСБ России", — говорится в расследовании.

А Дмитрий Абдулин родом из Волгограда отвечал в посольстве России в Стокгольме с 2019 года за вопросы шифрования, но на самом деле был офицером СВР. Разведчик числится в воинской части № 70855 в Москве.

Есть также разведчики, которые не числились кадровыми дипломатами. Николай Банатов был зарегистрирован в посольстве и пользовался дипломатической неприкосновенностью. Два источника в западных спецслужбах подтвердили его работу на военную разведку России.

Банатов он был атташе торгового представительства посольства России в Сербии в 2015 году.

"Человек России" на Шпицбергене

Норвежский канал NRK рассказал историю о 38 агентах российской разведки, работавших в посольствах стран Северной Европы. Генеральный консул России в Баренцбурге Андрей Чемерило может быть связан с ГРУ, отметили расследователи.

В июле прошлого года Чемерило получил должность генерального консула в Баренцбурге, а до этого был дипломатом в Осло и Стокгольме.

Андрей Чемерило проживал в учебном центре сотрудников ГРУ России

Чемерило проживал по адресу расположения учебного центра сотрудников ГРУ, но он отрицает связи с российской разведкой.

Большинство из указанных 38 дипломатов покинули страны пребывания, но по крайней мере 13 человек все еще работают. Пресс-секретарь посольства России в Осло Тимур Чеканов отметил, что генконсул в Баренцбурге ведет нормальную дипломатическую и консульскую работу.

Из Дании выслали троих помощников военного атташе РФ

Деятельность практически тех же людей заметили и в Дании. Журналисты издания DR пишут, что сотрудники российской разведки вербовали источники, посещали конференции и проводили встречи с ведущими датскими политиками, исследователями и бизнесменами.

DR упоминает и 35-летнего Оторочкина, который приехал в Данию в конце лета 2021 года и присоединился к дипломатическому корпусу России.

Начальник контрразведки Дании Андерс Хенриксен рассказал, что россияне шпионят за политическим пространством страны.

"Они следят за нашими переговорными позициями по внешней политике и политике безопасности и пытаются влиять на политический процесс. Они представляют серьезную угрозу государству и нашему национальному суверенитету", — объяснил он.

Трое высланных дипломатов из Дании Александр Тослунов, Алексей Ропот и Сергей Маслов работали помощниками военного атташе посольства в Копенгагене. Последний, 44-летний Маслов, приехал в Данию осенью 2019 года и занимался сбором информации и робототехнике и киберугрозах.

Жена Сергея Маслова была зарегистрирована по адресу в Москве, который оказался общежитием для офицеров ГРУ, сообщили источники DR.

Напомним, что издание The Economist выяснило пути финансирования российских шпионов мафиозными группами. Полномасштабное вторжение РФ в Украину раскололо многие криминальные союзы, отметили журналисты.

Группа расследователей VSQUARE рассказывала об установке антенн для перехвата сигналов и прослушивания на крышах посольств РФ в 11 европейских городах.