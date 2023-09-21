В Британии шпионский скандал: трех болгар обвинили в сборе данных для РФ (фото)

Известно, что все пятеро шпионов предстанут перед Вестминстерским магистратским судом 26 сентября.

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Прокуратура Великобритании подозревает пятерых граждан Болгарии в шпионаже в пользу России. Им предъявят обвинения. Об этом сообщает Sky News.

Среди подозреваемых трое мужчин и две женщины:

Орлин Русев, 45 лет; Бизер Джамбазов, 41 год; Катрин Иванова, 31 год; Иван Стоянов, 31 год; Ваня Габерова, 29 лет.

В феврале Русеву, Джамбазову и Ивановой предъявили обвинения в хранении поддельных документов, удостоверяющих личность, с неправомерным умыслом. Обвинения были выдвинуты после расследования столичной полиции.

Русев переехал в Великобританию в 2009 году и три года работал техническим специалистом в сфере финансовых услуг.

В его профиле на LinkedIn указано, что в дальнейшем он владел фирмой, которая занимается радиоразведкой, то есть перехватом сообщений и электронных сигналов.

Кроме того, Русев, чье последнее официальное место жительства — коттедж в приморском городе Ярмут, утверждал, что ранее работал советником министерства энергетики Болгарии.

Соседи Джамбазова и Иванова, которые жили в лондонском районе Герроу, сказали полиции, что они жили вместе, как семейная пара.

Перед судом предстанут пятеро шпионов, которые работали на РФ

Джамбазов работал водителем в больницах, а Иванова на своей странице в LinkedIn утверждает, что была лаборантом в частной медицинской компании.

Перед судом предстанут пятеро шпионов, которые работали на РФ

Эта пара переехала в Британию около десяти лет назад. Они были руководителями общественной организации, которая помогает гражданам Болгарии, в частности знакомя их с культурой и нормами британского общества.

Ваня Габерова — лауреат наград по косметологии. Она является "специалистом по наращиванию ресниц" и "аккредитованным преподавателем по наращиванию ресниц" и получила много наград в Великобритании, Болгарии, а также в России.

Перед судом предстанут пятеро шпионов, которые работали на РФ

Глава специального отдела по борьбе с преступностью и противодействием терроризму CPS Ник Прайс заявил, что всех их обвинят в "сговоре с целью сбора информации, предназначенной для прямого или косвенного использования врагом с целью, наносящей ущерб безопасности и интересам государства, в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года".

Все пятеро предстанут перед Вестминстерским магистратским судом 26 сентября.

Напомним, 8 сентября директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что численность российских шпионов в США остается "слишком большой", несмотря на все попытки их искоренить.