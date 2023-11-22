Шукали критичну інфраструктуру по всій країні: у Польщі 16 шпигунам РФ висунули звинувачення

Підсумки розслідування Агентства внутрішньої безпеки Польщі вказують на те, що з січня по березень 2023 року група діяла в містах по всій країні: Бяла-Подляска, Хелм, Медика, Перемишль, Жешув, Варшава та ін.

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У Польщі висунуто обвинувачення 16 підозрюваним, які, за версією слідства, могли входити в шпигунську мережу, що співпрацювала зі спецслужбами РФ. Про це повідомляє Sky News.

Підсумки розслідування Агентства внутрішньої безпеки Польщі вказують на те, що група діяла в період із січня по березень 2023 року в містах по всій країні.

"Підозрювані, серед іншого, виявляли об'єкти критичної інфраструктури, зокрема військові об'єкти та морські порти. Вони інформували своїх клієнтів про результати розвідки за винагороду", — наголошується в публікації.

Прокуратура Польщі заявила, що 16 осіб входили до шпигунської мережі, яка співпрацювала з російською спецслужбою.

Повідомляють, що обвинувачені "вели розвідувальну і пропагандистську діяльність проти Польщі та готували диверсії за дорученням російської розвідки".

Про самих підозрюваних оприлюднено небагато інформації, крім того, що це іноземні громадяни "зі східного кордону"

Їх підозрюють у діяльності в інтересах зовнішньої розвідки проти інтересів Республіки Польща, за ці дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Обвинувачені "працювали" в Бяла-Подлясці, Хелмі, Медиці, Перемишлі, Жешуві, Варшаві та інших містах країни, вважає слідство.

Нагадаємо, що затримані в Британії болгарські шпигуни працювали на агента спецслужб РФ.

Також повідомлялося, що в Латвії суд виніс вирок ексдепутату Сейму, який шпигував на користь Росії.