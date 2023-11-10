Шпионил в пользу России: в Латвии суд вынесл приговор экс-депутату Сейма

По данным журналистов, Янис Адамсонс передавал закрытую информацию ФСБ, а также российскому гражданину и бывшему сотруднику КГБ Геннадию Силонову.

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Бывший депутат Сейма Латвии Янис Адамсонс приговорен Рижским городским судом к 8,5 годам лишения свободы и пробационному надзору за шпионаж в пользу Российской Федерации, мошенничество и незаконное хранение огнестрельного оружия. Об этом пишет LSM 9 ноября.

Сообщается, что обвиняемый систематически занимался сбором закрытой информации, которую затем передавал ФСБ, а также российскому гражданину и бывшему сотруднику КГБ Геннадию Силонову.

По словам судьи Эрленса Эрнстсонса, Силонов собирал данные о функционировании латвийских госучреждений, правоохранительных органов, оборонной системы и органов государственной безопасности. Его приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы и двум годам пробационного надзора.

Оба обвиняемые не признают своей вины и намерены обжаловать решение суда.

Как отмечают журналисты, Янис Адамсонс был задержан по подозрению о шпионаже весной 2021 года. Он работал в Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Его должность не предусматривала доступ к государственной тайне, однако он мог принимать участие в заседаниях комиссии по обороне, где озвучивалась информация ограниченного доступа.

Напомним, 24 октября СМИ сообщили, что руководитель представительства России при Европейском Союзе Кирилл Логвинов, вероятно, является российским агентом, использующим дипломатический статус в качестве прикрытия.

Ранее, 8 октября, журналисты сообщали, что В Швейцарии действует порядка 80 шпионов из Российской Федерации — это примерно 20% от общего количества российских агентов, которые сейчас находятся в Европе.