Не у дел: шпионы Путина, изгнанные с Запада, не могут найти работу в РФ, — росСМИ (документ)

Подписанты коллективного письма к президенту РФ Владимиру Путину подчеркивают, что этим обращением добиваются справедливости, а не жалуются.

Related video

Сотрудники дипломатических миссий РФ на Западе, высланные из-за полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, подписали президенту страны Владимиру Путину коллективное письмо с просьбой помочь в их затруднительном положении. Об этом пишет российское медиа The Insider.

Как утверждает издание, сообщение поступило от источника в администрации президента России, однако имена 11 человек, подписавших этот документ, неизвестны.

После 24 февраля 2022 года первой реакцией международной общественности, которую возглавили США, стали санкции, направленные на изоляцию экономики РФ. Предполагаемые меры включали, в том числе, высылку 698 российских дипломатов из стран ЕС. При этом The Insider сообщает, что почти половина из них были кадровыми офицерами спецслужб, ГРУ, СВР и ФСБ.

"Для многих семей этих офицеров неожиданный отъезд из дипломатических миссий стал личной трагедией и породил многочисленные проблемы", — говорится в письме.

Важно

Десятки российских дипломатов в Северной Европе были шпионами, – СМИ (фото)

Кроме тех неурядиц, которые принесла офицерам разведки высылка из западных стран, в число проблем, с которыми они столкнулись, стала оплата проживания в Москве и поиск мест в школах и детских садах для своих детей.

"Почти все" жены этих сотрудников "имеют высшее образование и сами пошли искать работу, но достойных профессий и зарплат просто нет", — говорится в письме, в котором приводится, на их взгляд, возмутительный пример, когда супруге одного из офицеров предложили поработать развозчицей пиццы.

При этом, как замечает издание, в письме идет речь о том, что попытки МИД России найти места для высланных сотрудников в других российских посольствах в Африке, Азии, Южной Америке и странах бывшего СССР на самом деле не увенчались успехом — должности уже заняты.

Подписанты подчеркивают, что после начала того, что Кремль называет "специальной военной операцией", Евросоюз просто-напросто "объявил дипломатическую войну нашей стране", в которой российские разведчики, "выполняющие сложную, а порой и рискованную" работу, были вынуждены покинуть европейские страны.

Скриншот коллективного письма Владимиру Путину от офицеров российской разведки Фото: Скриншот

В письме также оспариваются сообщения, опубликованные на Западе, в которых офицеры российской разведки обвиняются в "некомпетентности и бездействии, а иногда даже в грубом непрофессионализме".

Утверждают также авторы письма к Путину, что до полномасштабной агрессии они предоставили жизненно важную информацию о военном потенциале Украины. Кроме того, The Insider рассказал, как ГРУ незамеченным предупредило Москву о том, что украинцы не будут приветствовать российские войска как освободителей.

"Однако Путин больше доверял не докладам разведки, а своему куму Виктору Медведчуку, впоследствии обмененному на пленных бойцов "Азова", а также сбежавшему в Россию экс-президенту Украины Виктору Януковичу и бывшему премьеру Николаю Азарову. Они наперебой убеждали Путина, что весь украинский народ с нетерпением ждет своего освободителя от киевского режима", — подчеркивает издание.

Важно

Российские шпионы пытались приобрести мини-субмарины типа ROV в Норвегии, — СМИ

Однако вишенкой на торте, по мнению The Insider, стал провал Девятого управления Пятой службы ФСБ. Именно сотрудники этого подразделения должны были заниматься вербовкой в Украине местных политиков для формирования "пятой колонны", которая в момент полномасштабного вторжения должна была встать на сторону Кремля.

Также издание сообщило, что подписанты недовольны журналистами, которые якобы плохо освещают подвиги погибших в Украине сослуживцев из штурмовых бригад ГРУ.

"Владимир Владимирович (Путин. — Ред.), мы хотели бы подчеркнуть, что мы не жалуемся, мы добиваемся справедливости", — говорится в письме.

Важно

Субмарины и корабли-шпионы: у РФ есть программа диверсий на подводных линиях связи, — Британия

Напомним, Фокус писал, что 8 сентября директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что численность российских шпионов в США остается "слишком большой", несмотря на все попытки их искоренить. 21 сентября сообщалось, что в Британии нескольких болгар подозревали в сборе данных для РФ.

Ранее, в августе, из Молдовы депортировали 22-х дипломатов России и членов их семей. Причина депортации — подозрение в шпионаже за правительством страны. Ранее стало известно об обнаружении российских шпионов в Германии: они смогли пробраться в ведомство, которое занималось обороной и безопасностью.