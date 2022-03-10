Ядерная угроза на ЧАЭС: "Укрэнерго" не дают провести ремонтные работы

В компании утверждают, что все необходимое для ремонта готово. Станция обесточена уже более суток, но россияне продолжают обстрелы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС, которая из-за действий российских оккупантов обесточена со вчерашнего дня. Об этом сообщает белорусское издание БелТА.

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По словам Лукашенко, он вечером 9 марта имел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и тот его проинформировал о ситуации на Чернобыльской АЭС.

Он также добавил, что на ЧАЭС уже направлены специалисты из Беларуси.

"Министру энергетики поручено немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована. Ее надо немедленно восстановить. По временной схеме придется, наверное, к подстанции Чернобыльской электростанции подавать это электричество, чтобы в штатном режиме обеспечить безопасность Чернобыльской станции. Надо предусмотреть все варианты", — рассказал самопровозглашенный белорусский президент.

"Укрэнерго" не нуждается в помощи Беларуси

В свою очередь в НЭК "Укрэнерго" заявили, что Украина не нуждается в помощи со стороны Беларуси в ремонте поврежденных российскими обстрелами высоковольтной линии, питавших Чернобыльскую АЭС.

"Мы нуждаемся в прекращении огня и пропуске наших ремонтных бригад, которые со вчерашнего дня ожидают согласия выехать на ремонт. У нас все готово, чтобы немедленно отремонтировать линии и восстановить электропитание ЧАЭС, которая обесточена уже более суток. Просто прекратите обстрел и дайте допуск нашим ремонтным бригадам!", — сообщает "Укрэнерго".

Также оператор украинской энергосистемы подчеркивает, что все сообщения российских и белорусских СМИ о заживлении ЧАЭС с белорусской стороны являются провокацией, направленной на обострение ситуации.

[ + – ] Пост Укрэнерго

Напомним, 9 марта в результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась без электроснабжения. Боевые действия в районе станции продолжаются, что делает невозможным проведение ремонтных работ и восстановление энергопитания.

Вчера были включены аварийные дизельные генераторы для электроснабжения систем, важных для безопасности, но их работы хватит всего на 48 часов, после чего контроль над ядерными объектами будет потерян.

На ЧАЭС хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении, которое возможно только при наличии электроснабжения. Если же его не будет, то насосы не будут производить охлаждение. Как следствие – возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду.

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