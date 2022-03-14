Люди вимоталися: персонал Чорнобильської АЕС не може проводити ремонтні роботи

211 працівників ЧАЕС фізично та психологічно втомилися. Вони почали роботу за день до того, як 24 лютого ворожі війська увійшли на об'єкт, заявили в МАГАТЕ.

Персонал Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) не в змозі ремонтувати й обслуговувати обладнання. Про це йдеться в заяві генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Маріано Гроссі, яке опубліковано на сайті організації.

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За даними МАГАТЕ, 211 працівників ЧАЕС фізично та психологічно вимоталися, майже три тижні вони працюють без перерви. Вони почали працювати за день до того, як 24 лютого війська ворога увійшли на об'єкт, наголосив Гроссі.

Ситуація на ЧАЕС погіршується, і в кожну хвилину актуальною стає ініціатива МАГАТЕ щодо забезпечення безпеки атомних електростанцій в Україні, наголосив він.

[ + – ] На Чорнобильській атомній електростанції 13 березня відновили електропостачання

Гроссі запропонував рамковий механізм, що дозволяє МАГАТЕ надавати допомогу для безпечної та надійної експлуатації всіх ядерних об'єктів у країні. Щоб реалізувати його, потрібна згода сторін конфлікту.

"Надати допомогу ядерним об'єктам України ми можемо лише після підписання відповідного документа. Я роблю все можливе, щоб це сталося якнайшвидше", — сказав гендиректор МАГАТЕ.

Військові РФ захопили Чорнобильську АЕС: що відомо

На Чорнобильській атомній електростанції 13 березня вдалося поновити електропостачання, повідомив "Енергоатом". Системи охолодження відпрацьованих ядерних складань зможуть працювати у штатному режимі від резервного харчування.

Міністр енергетики Герман Галущенко після відновлення електропостачання на ЧАЕС вказав на важливість встановлення 30-кілометрової демілітаризованої зони навколо всіх українських АЕС.

Білоруська служба "Радіо Свобода" 13 березня повідомляла про пожежі населених пунктів Полісся, Бобер, Стечанка та Рудня-Вересня, які розташовані неподалік Чорнобильської зони відчуження.

[ + – ] Загоряння сталися через попадання снаряда

Загоряння сталися через попадання снаряда або підпалу. Рятувальники не могли виїхати на місце події через військову присутність.

Нагадаємо, що 9 березня компанія "Укренерго" заявила про повну втрату електроенергії через дії окупантів у зоні ЧАЕС. Відключення системи охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива могло призвести до викиду радіації.

Цього ж дня МАГАТЕ несподівано втратило зв'язок із моніторинговими системами на ЧАЕС.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 березня доручив білоруським фахівцям забезпечити енергопостачання ЧАЕС. Увечері 9 березня він говорив про ситуацію на ЧАЕС із президентом країни-агресора Володимиром Путіним.