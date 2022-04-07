ЗС РФ обстріляли ключову ділянку залізниці під Ізюмом: заблоковано потяги

Шляхопровід біля станції Барвінкове — єдина контрольована Україною "дорога життя" для мешканців Слов'янська, Краматорська та Лимана.

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Вночі четвертого квітня російські війська здійснили авіаналіт на шляхопровід поряд зі станцією Барвінкове в Ізюмському районі Харківської області. Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.

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Це єдиний виїзд залізницею з таких міст як Слов'янськ, Краматорськ та Лиман, який знаходиться під контролем України. Зараз це повідомлення стало по суті дорогою життя для десятків тисяч наших громадян.

Внаслідок обстрілу тимчасово заблокованими опинилися три евакуаційні потяги у Слов'янську та Краматорську. Пасажирів заблокованих потягів розміщують на вокзалі.

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