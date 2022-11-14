Військового вигнали з вагона потяга через "поганий запах": як відповіла "Укрзалізниця" (фото)

Двоє чоловіків, які сиділи поруч, поскаржилися провіднику українського військовослужбовця. У результаті чоловік пробув у тамбурі 7 годин.

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Українського військового, який їхав у відпустку до родини з Дніпра до Києва, виставили до тамбура через "поганий запах". Про це написала в Instagram засновниця благодійного фонду "Країна Нескорених" Любов Оліградська з посиланням на дочку військовослужбовця.

Солдат військової частини А7107 Віктор Якименко їхав до родини поїздом "Дніпро — Київ" №731 ("Інтерсіті").

"Взяв квиток на потяг і замість того, щоб брати подяку від людей, яких захищає... Дуже "ввічливий" провідник попросив його вийти в тамбур і спати там, тому що... Тому що від нього погано пахне", — зауважила Оліградська.

Дочка військового сказала, що провіднику на нього поскаржилися двоє чоловіків, які сиділи поряд. Багато користувачів засудили поведінку персоналу "Укрзалізниці" та вимагають звільнити провідника, через який Якименко провів у тамбурі 7 годин.

Скандал із військовим — реакція "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" звернула увагу на цю ситуацію та підтвердила, що чоловіка справді вигнали з вагона.

"Військового пасажира, який повертався додому, пасажири звинуватили в "поганому запаху" і виставили в тамбур. Наші стюарди недостатньо чітко зреагували на ситуацію і не помітили конфлікту, дозволивши захиснику провести решту поїздки в тамбурі", — зазначив перевізник.

Компанія зробила висновки, пообіцявши організувати тренінг для провідників стосовно українських військових. Пасажирів просять виявляти терпіння та повагу.

Від наших захисників не завжди пахне лавандою, але від них пахне сміливістю так, що ворог тікає на інший берег Дніпра. реагувати блискавично", — обіцяють в "УЗ".

Нагадаємо, що після звільнення українського Херсона "Укрзалізниця" почала продавати квитки з Києва до Донецька, Луганська, Маріуполя та Сімферополя. Поки що це благодійна акція — усі гроші від продажу квитків підуть на покупку авто, які з'єднають деокуповані населені пункти із найближчими залізничними вузлами.

"Укрзалізниця" нещодавно створила новий міжнародний залізничний хаб у Чопі, щоб люди виїжджали за кордон залізницею. В основному нововведення доступне для жінок.