З мріями про Сімферополь. "Укрзалізниця" розпочала продаж квитків на потяги до Херсона та Донецька

Скористатися квитками можна одразу після відновлення залізничного сполучення зі звільненими містами. Проєкт отримав назву "Квитки до перемоги".

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На честь звільнення Херсона від російських окупантів, "Укрзалізниця" розпочала продаж квитків на потяги до деокупованого міста, а також міст України, які ще чекають на прихід ЗСУ. Цими квитками можна буде скористатися одразу після запуску потягів за цими напрямками, йдеться у повідомленні пресслужби залізничного оператора України у Telegram.

У повідомленні сказано, що благодійний проєкт "Квитки до перемоги" було створено спільно з платформою UNITED24. І вже зараз можна купити квитки, які є благодійним внеском, на перші три рейси потягів із Києва до Херсона, а також Донецьк, Луганськ, Маріуполь і навіть Сімферополь.

Придбаними квитками можна буде скористатися одразу після відновлення залізничного сполучення між столицею України та вказаними містами. Як тільки це станеться, на пошту покупця прийде відповідне повідомлення, в якому буде вказана дата поїздки, час відправлення потяга, а також номер вагона та місце.

У повідомленні сказано, що потягом до Херсона з Києва можна буде скористатися вже найближчим часом. Цей рейс виконуватиме легендарний "Потяг до перемоги", який прикрашений зображеннями подвигів людей, які мешкають на тимчасово окупованій території.

Всі виручені гроші від продажу квитків будуть направлені через платформу UNITED24 на покупку транспорту, який допоможе поєднати деокуповані міста та села із найближчими залізничними станціями.

Купити благодійні квитки, якими можна буде скористатися в майбутньому, а у випадку з Херсоном, вже найближчим часом, можна за цим посиланням.

[ + – ] Всі виручені гроші від продажу квитків будуть направлені через платформу UNITED24 на покупку транспорту, який допоможе поєднати деокуповані міста та села із найближчими залізничними станціями. Фото: Скриншот

[ + – ] Благодійний проєкт "Квитки до перемоги" було створено спільно з платформою UNITED24. І вже зараз можна купити квитки, які є благодійним внеском, на перші три рейси потягів із Києва до Херсона, а також Донецьк, Луганськ, Маріуполь і навіть Сімферополь Фото: Скриншот

[ + – ] Потрібно вибрати напрямок потяга, тобто місто, в яке ви хочете поїхати, зі списку, рейс та клас вагона. Далі потрібно внести всі необхідні дані та зробити благодійний внесок Фото: Скриншот

Потрібно вибрати напрямок потяга, тобто місто, в яке ви хочете поїхати, зі списку, рейс та клас вагона. Далі потрібно внести всі необхідні дані та зробити благодійний внесок.

Про "Потяг до перемоги", що вже став знаменитим, Фокус вже писав. Також стало відомо, що він виконуватиме не лише внутрішні, а й міжнародні рейси.

Також Фокус писав про те, що в ОП розповіли, коли Росія піде на реальні переговори з Україною. Це трапиться лише після звільнення Донецька чи Луганська.