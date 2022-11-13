С мечтами о Симферополе. "Укрзализныця" начала продажу билетов на поезда в Херсон и Донецк

Воспользоваться билетами можно сразу после восстановления железнодорожного сообщения с освобожденными городами. Проект получил название "Билеты к победе".

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В честь освобождения Херсона от российских оккупантов, "Укрзализныця" начала продажу билетов на поезда в деоккупированный город, а также города Украины, которые еще ждут прихода ВСУ. Этими билетами можно будет воспользоваться сразу после запуска поездов по данным направлениям, говорится в сообщении пресс-службы железнодорожного оператора Украины в Telegram.

В сообщении сказано, что благотворительный проект "Билеты к победе" был создан совместно с платформой UNITED24. И уже сейчас можно купить билеты, которые являются благотворительным взносом, на первые три рейса поездов из Киева в Херсон, а также Донецк, Луганск, Мариуполь и даже Симферополь.

Приобретенными билетами можно будет воспользоваться сразу после восстановления железнодорожного сообщения между столицей Украины и вышеуказанными городами. Как только это произойдет на почту покупателя придет соответствующее сообщение, в котором будет указана дата поездки, время отправления поезда, а также номер вагона и место.

В сообщении сказано, что поездом до Херсона из Киева можно будет воспользоваться уже в ближайшее время. Данный рейс будет выполнять легендарный "Поезд к победе", который украшен изображениями подвигов людей, которые живут на временно оккупированной территории.

Все вырученные деньги от продажи билетов будут направлены через платформу UNITED24 на покупку транспорта, который поможет соединить деоккупированные города и села с ближайшими железнодорожными станциями.

Купить благотворительные билеты, которыми можно будет воспользоваться в будущем, а в случае с Херсоном, уже в ближайшем будущем, можно по этой ссылке.

[ + – ] Все вырученные деньги от продажи билетов будут направлены через платформу UNITED24 на покупку транспорта, который поможет соединить деоккупированные города и села с ближайшими железнодорожными станциями Фото: Скриншот

[ + – ] Благотворительный проект "Билеты к победе" был создан совместно с платформой UNITED24. И уже сейчас можно купить билеты, которые являются благотворительным взносом, на первые три рейса поездов из Киева в Херсон, а также Донецк, Луганск, Мариуполь и даже Симферополь Фото: Скриншот

[ + – ] Нужно выбрать направление поезда, то есть город, в который вы хотите поехать, из списка, рейс и класс вагона. Далее нужно внести все необходимые данные и сделать благотворительный взнос Фото: Скриншот

Нужно выбрать направление поезда, то есть город, в который вы хотите поехать, из списка, рейс и класс вагона. Далее нужно внести все необходимые данные и сделать благотворительный взнос.

О ставшем уже знаменитым "Поезде к победе" Фокус уже писал. Также стало известно, что он будет выполнять не только внутренние, но и международные рейсы.

Также Фокус писал о том, что в ОП рассказали, когда Россия пойдет на реальные переговоры с Украиной. Это случится только после освобождения Донецка или Луганска.