Нет еще до начала продаж. Украинка возмутилась из-за "фокусов" с билетами на поезда (фото)

Пассажиры пишут, что на некоторые направления просто нереально найти билет на поезд, даже если заранее планировать путешествие. Люди не понимают, почему так происходит.

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Украинская сценаристка Оксана Шаварская пожаловалась на непонятный принцип продажи билетов на поезда "Укрзалізниці". По словам женщины, за 20 дней до отправления рейса не было ни одного билета в наличии. Она следила за обновлениями на сайте в течение следующих двух недель, но безрезультатно, поэтому написала пост с жалобой на своей странице в Facebook.

Билетов нет

"Мне нужно купить 4 билета на 95 поезд, который отправляется 22 декабря. Со 2 декабря я ежедневно, по несколько раз в день, мониторю наличие билетов в приложении. Сегодня 11 декабря, нет ни поезда, ни билетов. Почему? Ну вот почему? Автоматический выкуп поставила, да. Но меня интересует сам факт — 11 дней до поездки, а я не могу сама купить билеты. Как это у них там работает?" — поинтересовалась Оксана.

Оксана утверждает, что билетов нет даже за 20 дней до путешествия Фото: Facebook

В комментариях другие люди начали делиться своими историями, часто подтверждая, что на некоторые направления просто нереально найти билет, даже если заранее планировать путешествие. Большинство украинцев не понимает, почему так происходит.

"Это охота в Сафари… Билеты попадают в продажу ровно за 20 суток в 8:00 утра. Обычно (если это супер горячее направление) в 8:30 уже остатки билетов", — написала Ирина Трошкина;

"Найти билеты на поезд в "Укрзалізниці" — это настоящая лотерея", — добавляет Екатерина Закусова;

"Ну это воскресенье. Поэтому так. Все билеты быстро разбирают", — предположил Юрий Хорунжий.

"Можно спросить в кассе на вокзале. Слышала, там часто бывают билеты на поезда, если в приложении нет", — советует Лилия Дворецкая.

Почему так?

Позже появился и официальный ответ от "Укрзалізниці".

"Продажа билетов на данный поезд была открыта вовремя, традиционно за 20 суток до даты отправления поезда в 08:00 утра. На пиковые даты могут добавлять вагоны или рейсы, поэтому стоит мониторить наличие", — говорится в заявлении.

Ответ "Укрзалізниці" Фото: Facebook

Шаварская отметила, что открыла приложение именно в это время, но билетов уже не было.

"За 20 дней, в 8:00 утра, я открывала ваше приложение, поскольку планировала путешествие заранее. Это какая-то магия, что все увидели этот поезд и выкупили абсолютно все места, а я нет? Не могу поверить, что несколько сотен пассажиров вместе проснулись в один день, в одно время и моментально выкупили все билеты", — написала Оксана, но так и не получила ответа.

Оксане посоветовали обратиться в кассу на вокзале Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что чиновники "Укрзалізниці" злоупотребляли своим служебным положением и искусственно создавали дефицит билетов на наиболее популярных маршрутах. Правоохранители сейчас проводят обыски.

Кроме того, "Укрзалізниця" 10 декабря сообщила о повышении тарифов на 40%. Топ-менеджеры компании обосновали, почему стоимость услуг должна вырасти.