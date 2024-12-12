Нема ще до початку продажу. Українка обурилась через "фокуси" з квитками на потяги (фото)

Пасажири пишуть, що на деякі напрямки просто нереально знайти квиток на поїзд, навіть якщо заздалегідь планувати мандрівку. Більшість людей не розуміє, чому так відбувається.

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Українська сценаристка Оксана Шаварська поскаржилась на незрозумілий принцип продажу квитків на потяги "Укрзалізниці". За словами жінки, за 20 днів до відправлення рейсу не було жодного квитка у наявності. Вона стежила за оновленнями на сайті упродовж наступних двох тижнів, але безрезультатно, тож написала допис зі скаргою на своїй сторінці у Facebook.

Квитків нема

"Мені потрібно купити 4 квитки на 95 потяг, який відправляється 22 грудня. З 2 грудня я щодня, по кілька разів на день, моніторю наявність квитків в додатку. Сьогодні 11 грудня, немає ні потяга, ні квитків. Чому? Ну от чому? Автоматичний викуп поставила, так. Але мене цікавить сам факт — 11 днів до поїздки, а я не можу сама купити квитки. Як це в них там працює?" — поцікавилась Оксана.

Оксана стверджує, що квитків немає навіть за 20 днів до подорожі Фото: Facebook

У коментарях інші люди почали ділитися власними історіями, часто підтверджуючи, що на деякі напрямки просто нереально знайти квиток, навіть якщо заздалегідь планувати мандрівку. Більшість українців не розуміє, чому так відбувається.

"Це охота в Сафарі…Квитки потрапляють у продаж рівно за 20 діб о 8:00 ранку. Зазвичай (якщо це супер гаряче направлення) о 8:30 вже залишки квитків", — написала Ірина Трошкіна;

"Знайти квитки на потяг в "Укрзалізниці" — це справжня лотерея", — додає Катерина Закусова;

"Ну це неділя. Тому так. Всі квитки швидко розбирають", — припускає Юрій Хорунжий.

"Можна запитати в касі на вокзалі. Чула, там часто бувають квитки на потяги, коли в застосунку нема", — радить Лілія Дворецька.

Чому так?

Згодом з’явилась й офіційна відповідь від "Укрзалізниці".

"Продаж квитків на даний поїзд було відкрито вчасно, традиційно за 20 діб до дати відправлення поїзда о 08:00 ранку. На пікові дати можуть додавати вагони чи рейси, тому варто моніторити наявність", — йдеться у заяві.

Відповідь "Укрзалізниці" Фото: Facebook

Шаварська зазначила, що відкрила застосунок саме в цей час, але квитків уже не було.

"За 20 днів, о 8:00 ранку, я відкривала ваш додаток, оскільки планувала подорож завчасно. Це якась магія, що усі побачили цей потяг і викупили абсолютно всі місця, а я ні? Не можу повірити, що кілька сотень пасажирів гуртом прокинулися в один день, в один час і моментально викупили всі квитки", — написала Оксана, але так і не отримала відповіді.

Оксані порадили звернутися в касу на вокзалі Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що посадовці "Укрзалізниці" зловживали своїм службовим становищем і штучно створювали дефіцит квитків на найбільш популярних маршрутах. Правоохоронці наразі проводять обшуки.

Крім того, "Укрзалізниця" 10 грудня повідомила про підвищення тарифів на 40%. Топменеджери компанії обґрунтували, чому вартість послуг має зрости.