"Ще один день": від атаки РФ у Києві постраждав поїзд "Інтерсіті" з артом відомої художниці (фото)

Під час масованої атаки на Київ 17 червня росіяни пошкодили поїзд "Інтерсіті+", розписаний американською художницею Барбарою Крюгер. Під час атаки у вагонах вибило вікна, та сам поїзд вистояв.

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Пресслужба ПАТ "Укрзалізниця" повідомляє у Facebook, що потяг під час нічного обстрілу перебував на пункті базування. Розбиті вікна оперативно замінили, та об 11:36 поїзд уже рушив за графіком з Києва до польського Перемишля.

Борти пошкодженого поїзда "Інтерсіті" розмалювала відома американська художниця Барбара Крюгер. Її робота "Без назви (Ще одне знову)" присвячена українцям, які попри все щодня без зупину продовжують рухатися вперед, розповіли в "Укрзалізниці".

"Цей арт-проєкт, як і вся історія українського спротиву, ще раз підтверджує: стійкість — у нашій ДНК", — зазначили в компанії.

Пошкоджений під час обстрілу Києва арт-поїзд "Інтерсіті" оперативно відновили Фото: Укрзалізниця

Атака на Київ: що відомо про пошкоджений поїзд "Інтерсіті"

Потяг з інсталяцією американської художниці Барбари Крюгер презентували у Києві 1 травня. Мисткиня працювала над проєктом пів року, розпис охоплює 9 вагонів.

Американська художниця Барбара Крюгер розписала поїзд "Інтерсіті" поезією Фото: Укрзалізниця

Крюгер нанесла на потяг поезію, надихнувшись ранньо-авангардними роботами Василя Єрмілова 1920-х років: його агітпоїзди з революційними гаслами та образами курсували регіонами, зруйнованими війною.

"Ще один день, ще одна ніч, ще одна темінь, ще одне зарево, ще один цілунок, ще один бій, ще одна втрата, ще один здобуток, ще одне бажання, ще один гріх, ще одна посмішка, ще одна сльоза, ще одна надія, ще один страх, ще одна любов, ще один рік, ще одна суперечка, ще одне життя", — такі слова художниця написала на вагонах "Інтерсіті", що їздять Україною та за кордоном.

Атака на Київ 17 червня: деталі

ЗС РФ комбіновано атакували Україну в ніч на 17 червня. Київ опинився під ударом дронів типу "Шахед", аеробалістичних ракет "Кинджал", крилатих ракет "Калібр" та Х-101.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко станом на 9:30 повідомляв, що кількість постраждалих внаслідок масованої атаки сягнула 99 людей, а також було відомо про 14 загиблих. О 14:44 Ткаченко повідомляв, що з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку в Солом'янському районі дістали тіла п'ятьох загиблих.

Голова "Укрзалізниці" Олександр Перцовський також повідомляв, що росіяни під час масованого обстрілу 17 червня пошкодили залізницю та вагони із зерном. При цьому, за його словами, затримки в русі транспорту не фіксувалися.

Також вночі 17 червня росіяни атакували виші в Києві та Одесі, зокрема було пошкоджено гуртожиток Авіаційного інституту в столиці.