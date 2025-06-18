Росія вночі атакувала Запоріжжя: пошкоджено будинки та авто (відео)
Російські війська в ніч на 18 червня, атакували дронами Запоріжжя. В місті виникли пожежі, в одному із районів повністю вигоріла паркова, в ОВА показали масштабні руйнування.
Вночі росіяни направили на Запоріжжя 13 безпілотників, внаслідок чого у місті розгорілися три пожежі площею 100, 300 та 800 кв. м. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
"Упродовж доби окупанти завдали 441 удар по 14 населених пунктах Запорізької області", - написав Федоров.
Внаслідок атаки пошкоджено фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновано складські приміщення, а також згоріли автомобілі. Наразі на місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби, ліквідуючи наслідки.
Найбільший осередок займання охопив значну територію складських об'єктів.
Удари дронів завдали шкоди цивільній інфраструктурі. Зокрема, постраждали фасади та віконні конструкції багатоповерхових житлових будинків. Серед зруйнованих об'єктів — складські приміщення та припарковані автомобілі.
"Вибиті вікна у багатоповерхівках, згорілі авто, пожежі у складських приміщеннях — Запоріжжя оговтується після нальоту БпЛА", - зазначив очільник ОВА.
Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки росіян в ніч на 17 червня загинула 21 особа, 134 – постраждали. З-під завалів багатоповерхівки, зруйнованої росіянами, дістали ще п'ять тіл. Фокус писав про атаку ЗС РФ по Києву.
Під час масованої атаки на Київ 17 червня росіяни пошкодили поїзд "Інтерсіті+", розписаний американською художницею Барбарою Крюгер. Під час атаки у вагонах вибило вікна, та сам потяг вистояв.