Росія вночі атакувала Запоріжжя: пошкоджено будинки та авто (відео)

Російські війська в ніч на 18 червня, атакували дронами Запоріжжя. В місті виникли пожежі, в одному із районів повністю вигоріла паркова, в ОВА показали масштабні руйнування.

Related video

Вночі росіяни направили на Запоріжжя 13 безпілотників, внаслідок чого у місті розгорілися три пожежі площею 100, 300 та 800 кв. м. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Наслідки обстрілу Запоріжжя

"Упродовж доби окупанти завдали 441 удар по 14 населених пунктах Запорізької області", - написав Федоров.

Внаслідок атаки пошкоджено фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновано складські приміщення, а також згоріли автомобілі. Наразі на місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби, ліквідуючи наслідки.

Найбільший осередок займання охопив значну територію складських об'єктів.

Наслідки обстрілу Запоріжжя Фото: Запорізька ОВА

Наслідки обстрілу Запоріжжя Фото: Запорізька ОВА

Удари дронів завдали шкоди цивільній інфраструктурі. Зокрема, постраждали фасади та віконні конструкції багатоповерхових житлових будинків. Серед зруйнованих об'єктів — складські приміщення та припарковані автомобілі.

Наслідки обстрілу Запоріжжя Фото: Запорізька ОВА

Наслідки обстрілу Запоріжжя Фото: Запорізька ОВА

"Вибиті вікна у багатоповерхівках, згорілі авто, пожежі у складських приміщеннях — Запоріжжя оговтується після нальоту БпЛА", - зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки росіян в ніч на 17 червня загинула 21 особа, 134 – постраждали. З-під завалів багатоповерхівки, зруйнованої росіянами, дістали ще п'ять тіл. Фокус писав про атаку ЗС РФ по Києву.

Під час масованої атаки на Київ 17 червня росіяни пошкодили поїзд "Інтерсіті+", розписаний американською художницею Барбарою Крюгер. Під час атаки у вагонах вибило вікна, та сам потяг вистояв.