"Якщо мій народ захоче": Зеленський заявив, що завжди готовий передати владу (відео)

Президент Володимир Зеленський зізнався, що втомився від війни. Він запевнив, що готовий залишити посаду, але в цих умовах є найдосвідченішою людиною.

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"Я завжди готовий. Але я не готовий зрадити людей, людей, яких я люблю і поважаю за те, як ми всі поводимося під час такого важкого випробування", — сказав політик, відповідаючи на запитання журналіста Sky News, чи замислювався він про передання влади іншому лідеру.

Зеленський зізнався, що йому було боляче вручати посмертні нагороди Героя України батькам, чиї сини загинули на війні. Однак він вважає своїм великим обов’язком пройти це протистояння разом з країною.

"Якщо мій народ захоче замінити мене (не те щоб хтось вже мав таке бажання, але це принципове питання), якщо народ вирішить, що їм потрібен інший лідер, і матиме іншу думку — я не маю права сперечатися. Це факт. Я просто не матиму права залишатися", — запевнив президент.

Він зізнався, що втомився через війну в Україні, але зауважив, що можуть бути люди, які втомились не менше або й більше. Однак Зеленський переконаний, що українці не мають права піддаватись втомі.

Журналіст запитав лідера, чи вважає він себе найкращим для того, щоб провести Україну через війну.

"Я — найдосвідченіший. Можливо, не найкращий. Завжди є хтось кращий за тебе", — відповів Зеленський.

Він пояснив, що до його досягнень докладали руки й інші люди, тобто це точно не було досягнуто наодинці.

"По 20 розмов із лідерами на день у складні моменти… Усе це потрібно було вибудовувати. Це не дрібниці. Йдеться не просто про накопичення зусиль, а й про те, щоб давати результат. І не просто результат — потрібно, щоб цей результат дійшов до України", — наголосив президент.

Він додав, що досягнення домовленостей — це лише половина справи.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський поставив під сумнів ефективність російської ракети "Орешник" і наголосив, що проти ворожих виробників цієї зброї досі не запроваджені санкції. Цю та інші головні заяви з інтерв’ю Фокус зібрав в одному матеріалі.

23 червня Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом ІІІ. Як зазначили у ЗМІ, символічна зустріч стала черговим жестом підтримки України.